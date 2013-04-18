《台湾重要政经日程》--4月18日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
===================今日重要政经消息=====================
4/18(四)
--09:00 金管会主委陈裕璋赴立法院备询。
--10:30 私募基金KKR召开投资亚洲计画记会。
--12:00 合库人寿记者会。
--13:30 台积电 投资人说明会。
==================近期重要政经消息======================
4/22(一)
--08:30 主计总处公布3月经季调失业率，2月为4.16%。
--16:00 经济部公布3月外销订单，2月年衰退14.5%。
4/23(二)
--16:00 经济部公布3月工业生产，2月较上年同期衰退11.45%。
--财政部标售102/3R期公债，金额300亿台币，26日发行。
--财政部标售102-4期国库券，天期91天期，金额300亿台币，24日发行。
4/25(四)
--11:00 星展银行 第二季投资展望记者会。
--16:10 央行公布3月货币总计数M2年增率，2月年增3.53%。
4/30(二)
--财政部标售财102-5期国库券，天期28天期，金额150亿台币，5月2日发行。
--14:00 台综院举办“习近平时代两岸关系展望”。
5/1(三)
--金融市场因劳动节休市一日。
5/2(四)
--10:00 汇丰4月制造业采购经理指数(PMI)，上月为51.2。
5/6(一)
--08:30 主计总处公布4月消费者物价指数(CPI)年增率，上月为年增1.39%。
--16:00 央行公布外汇存底，上月底时为4,018.9亿美元。
5/7(二)
--16:00 财政部公布4月进出口数据，上月出口年增3.3%。
5/15(三)
--财政部标售102/5R期公债，金额350亿台币，20日发行。
5/20(一)
--16:10 央行公布第一季经常帐，去年第四季为顺差159.6亿美元。
6/12(三)
--端午节休市一日
6/25(二)
--财政部标售102/6R期公债，金额350亿台币，28日发行。
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
10/10(四)
--国庆日休市一日。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com