《香港报摘》--其他报纸重要消息4月18日

*明报： --中国内地监管机构并未收紧人民币合格境外机构投资者（RQFII）审批进程， 到目前为止，已有三批中资金融机构获中证监批准资格，外管局将最快于本月底启动 新2,000亿元人民币额度。 *星岛日报： --西铁朗屏站（南）项目今日开始招收意向书，由于该项目同时设有限量、限尺 条款，较早前的朗屏站（北）价格低一成，业界估计成交价至少13.5亿港元。 *苹果日报： --联想 董事长杨元庆称，已经向董事会提交未来的四年规划，当中包 括加速整个联想转型及改善盈利能力，力争每年利润率增长0.3-0.4个百分点。 *东方日报： --中国房地产龙头万科企业 B转H股将延至5月挂牌，因近日市况波动 。 --香港电视 截至2月底止半年亏损848万港元，公司对于获发免费电视 牌照仍然感到乐观。 *文汇报： --深圳计划投资建设前海航空交易中心，目前已进入招标立项阶段，预料下半年 将出台初期建设计划。 *大公报： --中国内地互动娱乐企业阳光在线计画今年第四季到美国纳斯达克上市，其首席 执行官张帆表示，集团计画集资1,000万美元，未来有可能分拆部分东南亚业务来港 上市。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 〔PRESS-HK-CMN〕 中国报摘 〔PRESS-CN-CMN〕 台湾报摘 〔PRESS-TW-CMN〕 (整理 萧萍; 审校 杨淑祯)