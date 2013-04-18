韩国汇市：全球经济成长疑虑打压韩元走低，公债上扬

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
美国标准普尔500指数 和Nasdaq指数 周三均收跌逾1%，因美国银行 业绩逊于预期，且市场担忧全球经济增长。
美国及中国近期公布的数据欠佳，引发全球经济复苏可能停滞的担忧，进而导致股票和大宗商品等风险较高资产普遍遭遇抛售。
三年期韩债6月期货合约 上升0.06点，至106.76。
0025GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,122.2 1,118.5
日圆/韩元 11.4570/624 11.3634/730
韩国公债期货* 106.76 106.70
韩国综合股价指数 1,914.27 1,923.84
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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚; 审校 程琳/许娜)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com