版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 09:07 BJT

韩国汇市：全球经济成长疑虑打压韩元走低，公债上扬

美国标准普尔500指数 和Nasdaq指数 周三均收跌逾1%，因美国银行 业绩逊于预期，且市场担忧全球经济增长。

美国及中国近期公布的数据欠佳，引发全球经济复苏可能停滞的担忧，进而导致股票和大宗商品等风险较高资产普遍遭遇抛售。

三年期韩债6月期货合约 上升0.06点，至106.76。

0025GMT 上日收市价

---------------------------------------------------------

韩元/美元 1,122.2 1,118.5

日圆/韩元 11.4570/624 11.3634/730

韩国公债期货* 106.76 106.70

韩国综合股价指数 1,914.27 1,923.84

---------------------------------------------------------

注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚; 审校 程琳/许娜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐