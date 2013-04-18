人民币汇率：3月实际有效汇率连续第五个月创新高,环比增长0.3%--BIS

路透北京4月18日 - 国际清算银行(BIS)最新公布数据显示，3月人民币实际有效汇率指数为114.02，环比上涨0.27%，为连续第五个月刷新自1994年该数据公布来新高。

自去年10月起，人民币实际有效汇率指数已连续六个月上涨，累计涨幅达6.1%。

国际清算银行的最新数据并显示，1月人民币名义有效汇率指数为110.23，环比上升1.67%，亦为连续第三个月创纪录新高。

2012年全年,人民币实际有效汇率涨幅达2.2%,名义有效汇率上涨1.7%.以全年水平计,2012年两大有效汇率的升幅已经较前几年有所收窄.

根据BIS数据,2011年人民币全年实际有效汇率与名义有效汇率的升幅分别为6.2%和4.9%,在2010年则分别为4.4%和2.1%.

此前,BIS根据2008-2010年贸易数据权重,对其实际有效汇率指数进行了调整,并以2010年为基期,经调整后,人民币汇率指标中,欧元超越美元升至首位. (完)

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