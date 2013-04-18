人民币汇率：3月实际有效汇率连续第五个月创新高,环比增长0.3%--BIS

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透北京4月18日 - 国际清算银行(BIS)最新公布数据显示，3月人民币实际有效汇率指数为114.02，环比上涨0.27%，为连续第五个月刷新自1994年该数据公布来新高。
自去年10月起，人民币实际有效汇率指数已连续六个月上涨，累计涨幅达6.1%。
国际清算银行的最新数据并显示，1月人民币名义有效汇率指数为110.23，环比上升1.67%，亦为连续第三个月创纪录新高。
2012年全年,人民币实际有效汇率涨幅达2.2%,名义有效汇率上涨1.7%.以全年水平计,2012年两大有效汇率的升幅已经较前几年有所收窄.
根据BIS数据,2011年人民币全年实际有效汇率与名义有效汇率的升幅分别为6.2%和4.9%,在2010年则分别为4.4%和2.1%.
此前,BIS根据2008-2010年贸易数据权重,对其实际有效汇率指数进行了调整,并以2010年为基期,经调整后,人民币汇率指标中,欧元超越美元升至首位. (完)
参看详情,请点选国际清算银行网站here (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com