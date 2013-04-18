更新版-巴西央行：近两年来首次升息，强化打击通胀的力道

(新增细节及央行声明内容)

* 巴西央行将指标利率由7.25%上调至7.50%

* 决议非一致通过，八名委员中有两人希望维持利率不变

* 通胀打击经济，也影响巴西总统竞选连任之路

记者 Alonso Soto 编译 王冠中

路透巴西利亚4月18日 - 巴西央行周三进行近两年来首次升息，加强对抗物价大涨的力道。通胀居高不下已威胁到巴西已然疲弱的经济复苏。

巴西央行将指标利率由纪录低点7.25%调升至7.50%。此前公众对于食品等物价急速上扬的不满声浪日渐升高，且政治疑虑也持续高涨。巴西将在2014年举行总统大选，而该国经济成长已进入第三年低迷景况。

先前路透调查的58名分析师中有26人正确预期了巴西央行会升息25个基点。市场交易商则预期更大的50个基点升息幅度。

这项决议并非由巴西央行货币政策委员会一致通过，八名委员中有两人希望维持利率不变。这是巴西央行2011年7月以来首次升息。

巴西央行政策决议声明称，各种商品和服务的高通胀率，使得央行有必要以货币政策作为回应。

尽管如此，央行称，仍将保持审慎，因为巴西和海外经济仍存在不确定性。

“委员会考虑了通胀前景的内部和外部不确定性，并建议审慎执行货币政策，”央行称。

巴西近月物价增幅加速，3月通胀率达到6.59%，高于官方目标区间的上限6.5%。杂货和其他基本用品的价格上扬，引发民众的不满。

而通胀高涨也使得巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)的政治前景更复杂化。罗塞夫希望仰仗经济稳定，协助赢得明年竞选连任。尽管罗塞夫的施政满意度仍高，但政治分析师表示，物价持续上扬，或者经济进一步动荡，可能打击其支持率。(完) (译文审校 于春红)