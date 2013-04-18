亚洲橡胶：TOCOM期胶早盘跌逾3%，上海期胶跌势超5%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透4月18日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周四早盘下挫逾3%，此前股市下跌。上海指标期胶跌跟随东京价格跌势逾5%。(完)
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印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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