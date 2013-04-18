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货币新闻 | 2013年 4月 18日 星期四 09:19 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶早盘跌逾3%，上海期胶跌势超5%

路透4月18日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周四早盘下挫逾3%，此前股市下跌。上海指标期胶跌跟随东京价格跌势逾5%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

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