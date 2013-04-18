港报社评：地方债警示升级，经济减速添阴霾--信报4月18日

国基会发布最新《财政监测报告》，警示中国地方债务成为中国财政风险主要来源。对于中国地方债务风险，评级机构惠誉日前下调中国长期本币信用评级，穆迪接亦调低中国信用评级展望，突显了中央和地方债务风险恶化的市场忧虑，也为当前经济增速放缓加添一层阴霾。 惠誉下调中国长期本币信用评级，主要担心政府债务膨胀和影子银行信贷风险损害金融稳定；至于穆迪调低评级展望，则强调中国缓和地方债务风险和信贷扩张迄今未达到预期进展。 由于信息不够透明，实际融资规模与风险的测量始终无法确定。《财政监测报告》的数据显示大致平衡的周期性财政调整，以及可预测的利率增长变化，地方债务风险可望得以缓和，然而，若干省级以下地方政府的债务却处于脆弱风险的边缘。 2008年为了应对金融危机，中央政府推出「四万亿刺激计划」，中央财政承担15,000亿外，其余地方政府的投资承担，再加上地方政府的竞争、自利性追逐地方政绩和个人升迁的恶性激励，种下地方债务膨胀的后患和失控风险。 如今危机风险升温的源头，在于地方政府的偿债能力深受房地产市场变化影响，过度依赖土地出让的收入。据《地方政府性债务审计报告》的资料，2010年底，政府负有偿还责任的债务余额中，承诺以土地出让收入作偿债来源的余额便高逾25,000亿元，共涉12个省、逾300个市、超过1,100个县，可见牵动范围广泛。 据《财政监测报告》的资料，80%受调查的城市表示仍以销售土地来偿还债务，反映地方政府以出让土地收入还债的结构基本未变。 形势发展至今，中央铁腕堵塞地方政府债务进一步恶化，只能把危机拖延，以换取砍削风险的时间。要根治问题，非推行中央与地方分税制与财政管理体制改革不可。短期而言，有必要尽快建立一个风险预警机制，对地方财政和债务进行彻底评估，以作为支援的基础，并强制地方政府债务信息公开披露，给予市场信心。