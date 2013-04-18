《汇市简讯》欧元/美元若跌破200日移动均线则表明头部形成

0047GMT

* 通常属立场强硬派的欧洲央行管委魏德曼的讲话减弱了对欧元的看多信心

* 魏德曼称，若数据显示有必要，仍有可能降息

* 此前投资者买入欧元卖出日圆和美元是由于日本央行和美联储的积极宽松政策

* 欧元/美元支撑位料在1.2915/25，若跌破则暗示头部形成

* 1.2740/1.3202这波涨势的61.8%回档位在1.2915，200日移动均线目前在1.2925

* 欧元/美元在亚洲市场方向将取决于欧元/日圆。(完)

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