《汇市简讯》欧元/美元若跌破200日移动均线则表明头部形成

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
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* 通常属立场强硬派的欧洲央行管委魏德曼的讲话减弱了对欧元的看多信心
* 魏德曼称，若数据显示有必要，仍有可能降息
* 此前投资者买入欧元卖出日圆和美元是由于日本央行和美联储的积极宽松政策
* 欧元/美元支撑位料在1.2915/25，若跌破则暗示头部形成
* 1.2740/1.3202这波涨势的61.8%回档位在1.2915，200日移动均线目前在1.2925
* 欧元/美元在亚洲市场方向将取决于欧元/日圆。(完)
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(编译 郑茵 审校 张若琪)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com