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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 11:47 BJT

《中国人民币有效汇率变动情况表》--4月18日

路透北京4月18日 -  以下为路透为您整理的人民币汇率变动情况一览: 

  国际清算银行(BIS)最新公布数据显示，3月人民币实际有效汇率指数为114.02，环比上涨0.27%，为连续第五个月刷新自1994年该数据公布来新高。 
    
    **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 
              3月        2月     1月   2012年12      11月         10月          9月          8月          7月          6月          5月          4月          3月
                                          月                                                                                                              
 名义有效汇   110.23   108.41  107.46    106.6      106.92       105.67       104.99       105.79       106.28       106.49       106.06       105.14       104.97
     率                                                                                                                                                   
 实际有效汇   114.02   113.71  111.93   110.14      109.64       107.94       107.45       108.29       108.67       108.65       108.72       108.07       108.37
     率                                                                                                                                                   
 

    **中国外汇交易中心人民币兑各币种中间价月平均汇率**
    
             3月        2月      1月     2012年12    11月      10月      9月       8月       7月       6月       5月       4月       3月
                                            月                                                                                     
   美元     6.2743   6.2842    6.2787      6.29     6.2953    6.3144    6.3395    6.3404    6.3235    6.3178    6.3062    6.2966    6.3081
   港元    0.80864   0.81029   0.80982   0.81117   0.81224   0.81464   0.81754   0.81748   0.81529   0.81423   0.81224    0.8112   0.81268
  百日圆   6.6062    6.7348    7.0278     7.4973    7.7618    7.9681    8.1083    8.0567    8.0038    7.9733    7.9047    7.7408    7.6487
   欧元    8.1326    8.3911    8.3466     8.2463    8.0789    8.1938    8.1497    7.8565    7.7785    7.921     8.0715    8.2703    8.3369
   英镑    9.4630    9.7112    10.0104   10.1423   10.0519   10.1356   10.2057    9.958     9.8597    9.8199    10.043   10.0634    9.9833
   澳元    6.4866    6.4841    6.5939     6.575     6.5497    6.5034    6.5846    6.638     6.5042    6.2934    6.2889    6.5078    6.6504
   加元    6.1230    6.2251    6.3292     6.3507    6.3134    6.3959    6.4754    6.3802    6.2314    6.1458    6.2463    6.3336    6.3523
  林吉特   0.49679   0.49428   0.48556   0.48747   0.48758   0.48535   0.48604   0.49117    0.5009   0.50289   0.49099   0.48654   0.48228
   卢布    4.9375    4.8375    4.8467     4.9137    5.0152    4.952     4.9639    5.0339    5.1289    5.1825    4.8841    4.6838    4.6483
 

      注：1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com.cn). 
         2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基期,名义有效汇率及实际有效汇率都为100. 
         3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程中,有效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率.名义有效汇率等于其货币与所有贸易伙伴国货
币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响,就可以得到实际有效汇率.(完)
    

 (整理 李航; 审校 李文科/杨淑祯)

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