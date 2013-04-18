《中国人民币有效汇率变动情况表》--4月18日

路透北京4月18日 - 以下为路透为您整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布数据显示，3月人民币实际有效汇率指数为114.02，环比上涨0.27%，为连续第五个月刷新自1994年该数据公布来新高。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 3月 2月 1月 2012年12 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 月 名义有效汇 110.23 108.41 107.46 106.6 106.92 105.67 104.99 105.79 106.28 106.49 106.06 105.14 104.97 率 实际有效汇 114.02 113.71 111.93 110.14 109.64 107.94 107.45 108.29 108.67 108.65 108.72 108.07 108.37 率 **中国外汇交易中心人民币兑各币种中间价月平均汇率** 3月 2月 1月 2012年12 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 月 美元 6.2743 6.2842 6.2787 6.29 6.2953 6.3144 6.3395 6.3404 6.3235 6.3178 6.3062 6.2966 6.3081 港元 0.80864 0.81029 0.80982 0.81117 0.81224 0.81464 0.81754 0.81748 0.81529 0.81423 0.81224 0.8112 0.81268 百日圆 6.6062 6.7348 7.0278 7.4973 7.7618 7.9681 8.1083 8.0567 8.0038 7.9733 7.9047 7.7408 7.6487 欧元 8.1326 8.3911 8.3466 8.2463 8.0789 8.1938 8.1497 7.8565 7.7785 7.921 8.0715 8.2703 8.3369 英镑 9.4630 9.7112 10.0104 10.1423 10.0519 10.1356 10.2057 9.958 9.8597 9.8199 10.043 10.0634 9.9833 澳元 6.4866 6.4841 6.5939 6.575 6.5497 6.5034 6.5846 6.638 6.5042 6.2934 6.2889 6.5078 6.6504 加元 6.1230 6.2251 6.3292 6.3507 6.3134 6.3959 6.4754 6.3802 6.2314 6.1458 6.2463 6.3336 6.3523 林吉特 0.49679 0.49428 0.48556 0.48747 0.48758 0.48535 0.48604 0.49117 0.5009 0.50289 0.49099 0.48654 0.48228 卢布 4.9375 4.8375 4.8467 4.9137 5.0152 4.952 4.9639 5.0339 5.1289 5.1825 4.8841 4.6838 4.6483 注：1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com.cn). 2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基期,名义有效汇率及实际有效汇率都为100. 3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程中,有效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率.名义有效汇率等于其货币与所有贸易伙伴国货 币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响,就可以得到实际有效汇率.(完) (整理 李航; 审校 李文科/杨淑祯)