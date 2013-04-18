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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 09:16 BJT

日本数据：上周外资买超日股规模创2005年有记录以来最高

路透东京4月18日 - 外资上周对日本股票的买超规模触及日本财务省2005年开始记录该项数据以来的最高位，受到日本央行4月4日宣布大规模刺激措施的提振。

截至4月13日当周，外资买超1.57万亿(兆)日圆(161亿美元)日本股票。

日本投资者继续卖超外国债券，上周共计卖超3,319亿日圆，此前一周为卖超1.14万亿日圆。

日本投资者上周向国内汇回5,482亿日圆，抓住日圆走软的时机。(完)

(编译 王兴亚; 审校 于春红)

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