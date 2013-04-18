日本数据：上周外资买超日股规模创2005年有记录以来最高

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月18日 - 外资上周对日本股票的买超规模触及日本财务省2005年开始记录该项数据以来的最高位，受到日本央行4月4日宣布大规模刺激措施的提振。
截至4月13日当周，外资买超1.57万亿(兆)日圆(161亿美元)日本股票。
日本投资者继续卖超外国债券，上周共计卖超3,319亿日圆，此前一周为卖超1.14万亿日圆。
日本投资者上周向国内汇回5,482亿日圆，抓住日圆走软的时机。(完)
(编译 王兴亚; 审校 于春红)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com