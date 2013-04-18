港报社评：早日堵塞幼园滥收杂费--星岛日报4月18日

读幼稚园要交学费和杂费，审计署调查加入学券计画的非牟利幼稚园，揭露有幼园收取杂费不菲，而且把部分杂费列入「其他营运收入」帐项。这种做法，形成逃避利润规管上限的漏洞。至于供家长选校参考的《幼稚园概览》，杂费披露不全，容易令基层家庭失预算。 由于涉及公帑运用，教育局规定只有非牟利幼稚园可以参与计画，并且对学费有审批权。无论幼稚园是否牟利，多年来，书簿和校服等杂费，都是学费之外的重要收入来源。审计署调查显示，有学券制幼稚园收取的各类杂费，总共相当于学费的44%水平，而接受调查的幼稚园，平均对每名学童年收取接近4,000元杂费，家长要月交三百多元杂费，对基层家庭不是小数目。 为了确保学券计画幼稚园的非牟利性质，教育局规定杂费利润，不能超过成本的15%。教育局审查学校帐目认为违规情况有改善。审计署却发现，有幼稚园把部分杂费项目列入「其他营运开支」，避过教育局的利润上限规管，由于杂费缺乏细致定义，变成难以审定这种做法有没有违规。 即使出现违规事项，教育局劝喻改善，但是除了把学校剔出学券计画之外，没有可以中间落墨的处分选项，例如要学校安排向家长退款。而剔除学校于学券计画，又会对学校运作和师生影响重大，不轻易进行。 教育局回应审计局，打算把这些问题都交予新成立研究15年免费教育的委员会处理。委员会预计两年后有报告，就算到时建议以免费教育取代学券制，都要有一段相当长的过渡时期，当局应该研拟较快的堵塞漏洞之道。