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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 09:46 BJT

芝加哥期市：小麦期货续涨，天候恶劣的忧虑带来支撑

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 706.25 2.50 +0.36% +0.39% 707.61 51

CBOT玉米 659.00 -1.50 -0.23% -0.64% 684.92 50

CBOT大豆 1420.75 -1.50 -0.11% +0.66% 1419.99 57

CBOT稻米 $15.53 $0.00 +0.00% +0.58% $15.26 48

美国原油 $86.10 -$0.58 -0.67% -2.95% $92.97 15

汇率

欧元/美元 $1.303 $0.001 +0.04% -1.09%

美元/澳元 1.029 0.000 -0.01% -0.90%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 沈以文)

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