港报社评：加强监管幼稚园收费--文汇报4月18日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
审计署昨日发表报告揭露，现时幼稚园学生平均每年杂费高达3,000元。学券计划是15年免费教育的重要过渡，但是部分幼稚园利用计划中的规管漏洞滥收各种杂费，违反当局规定，加重家长负担，窒碍学前教育发展。当局应检讨学券计划规管漏洞，加强罚则，纠正幼稚园滥收费风气，为推行15年免费教育做好准备。 当局限制幼稚园只可从杂费收取15%利润，审计署的报告却发现，家长即使参加学券计划补贴学费，仍要缴交包括冷气费、书包及文具费等不同种类的杂费。学券制是帮助基层家庭子女就读幼稚园的学前教育津贴，也是15年免费教育的重要过渡，部分幼稚园各种巧立名目的收费，失去学券制度资助基层家庭的目的，原有利润限制亦形同虚设。 个别较具优势的幼稚园不欲当局限制利润退出学券计划，部分幼稚园因经营不善亏损甚至被淘汰，这与滥收杂费并无关系。自愿接受当局学券制资助并接受一笔过拨款增加教学资源的幼稚园，应严格遵守规定。当局必须加强监管，检讨现有规管漏洞，增加杂费透明度，并研究实施罚款甚至除牌的罚则，确保幼稚园依规定收取费用，纠正学前教育界滥收杂费的风气，为15年免费教育缔造良好基础。 教育局已于月初成立「免费幼稚园教育委员会」，研究免费幼教的推行工作，当局应进一步了解幼稚园的经营情况，汲取学券计划推行中的监管经验，为落实15年免费教育做好准备，长远而言，这才能标本兼治。
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印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com