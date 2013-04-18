港报社评：加强监管幼稚园收费--文汇报4月18日

审计署昨日发表报告揭露，现时幼稚园学生平均每年杂费高达3,000元。学券计划是15年免费教育的重要过渡，但是部分幼稚园利用计划中的规管漏洞滥收各种杂费，违反当局规定，加重家长负担，窒碍学前教育发展。当局应检讨学券计划规管漏洞，加强罚则，纠正幼稚园滥收费风气，为推行15年免费教育做好准备。 当局限制幼稚园只可从杂费收取15%利润，审计署的报告却发现，家长即使参加学券计划补贴学费，仍要缴交包括冷气费、书包及文具费等不同种类的杂费。学券制是帮助基层家庭子女就读幼稚园的学前教育津贴，也是15年免费教育的重要过渡，部分幼稚园各种巧立名目的收费，失去学券制度资助基层家庭的目的，原有利润限制亦形同虚设。 个别较具优势的幼稚园不欲当局限制利润退出学券计划，部分幼稚园因经营不善亏损甚至被淘汰，这与滥收杂费并无关系。自愿接受当局学券制资助并接受一笔过拨款增加教学资源的幼稚园，应严格遵守规定。当局必须加强监管，检讨现有规管漏洞，增加杂费透明度，并研究实施罚款甚至除牌的罚则，确保幼稚园依规定收取费用，纠正学前教育界滥收杂费的风气，为15年免费教育缔造良好基础。 教育局已于月初成立「免费幼稚园教育委员会」，研究免费幼教的推行工作，当局应进一步了解幼稚园的经营情况，汲取学券计划推行中的监管经验，为落实15年免费教育做好准备，长远而言，这才能标本兼治。