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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 09:19 BJT

台湾股市：开低，苹果供应商类股下跌

路透台北4月18日 - 台湾股市周四开盘下跌0.35%，受鸿海精密 等苹果供应商的跌势拖累，因市场对苹果iPhone和iPad销量下降表示担心。

加权股价指数 开低，报7,781.48点，周三上涨了0.1%。

鸿海下挫2.5%，大立光电 挫跌4.8%，电子类指数 跌0.8%。(完)

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