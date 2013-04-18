港报财经评论：央行制造浑水股市--信报4月18日

央行制造浑水股市 /习广思

市场对美国复苏半信半疑，一来消费未有明显好转，二来就业数据也未见明显改善，三来房地产复苏势头似有减弱迹象。美国股市升势反映市场期待经济持续复苏，近期美股进入季度业绩期，多家银行公布季度盈利，均优于市场预期。股市期待下一个讯号，就是银行业受惠经济复苏，开始有信贷增长，完成联储局整个放水大计。高盛第一季盈利按年上升7%，主要受惠投资银行业务收入。花旗第一季盈利上升31%，主要受惠证券及投行业务收入大幅增长。摩通是综合性银行，第一季盈利上升33%，除了因为信贷减值拨备下降外，消费信贷质素亦见好转。股市好，银行好，经济好，难怪联储局主席贝南奇一再告诉世界，目前没有资产泡沫。

区内股市跟随美股反弹，但夹在中国及欧美之间的港股，缺乏利好因素，中国内地经济复苏动力减弱，加上政策不明朗因素，均令中港股市弹不起。恒指昨日在中港地产股支撑下，一度回升逾100点，但尾段欧洲股市回软，恒指收市倒跌102点，收报21,569点。大市成交额623亿港元，沽空比率11.3%。大市持续低成交、高沽空，试穿21,500点，下一步会否是21,000点？中港地产股有不俗抗跌力，内房新国五条雨点落到尾声，市场消化得七七八八，第二季内房股难转势，却是投资者逐步吸纳的股份。另一个逐步企稳的板块是濠赌股，基金沽货至此尚未沽到濠赌股，反映投资者颇为惜货，仍然是逢低吸纳的股份。淡市之中，新能源股有炒作。风电及太阳能设备股有望见底回升，但这个已长达好几年的汰弱留强时期仍未完结，今年有机会接近尾声，留下来的都是强者。

新能源股波动，但大部分股份经过长期抛售后，作为长远组合一部分，目前存在吸纳价值。两大风电设备股中传动 、金风 均可留意，其次是具有新能源概念的龙源 、博耳电力 较值得看好。早前港交所 行政总裁李小加一句水至清则无鱼，在金融界引起不少回响，当然是负面的。李小加提到，西方市场一潭死水，因为监管过分宽松，市场过分创新，导致金融危机。反之，中国市场接近蒸馏水，中国监管过严，失去创新能力，令中国内地股市一潭死水，没有投资者参与。李小加这番言论是否向中国内地监管机构抛媚眼，实在见仁见智，但中国内地股市之所以一潭死水，不是监管严，而是管理不妥，漏洞过多，透明度太低，吓怕中外资者。

欧罗假突破机会浓 /苏子

前晚欧罗兑美元终于升破了早前一直屡攻不破的100天SMA关键阻力，但破位后却未见更显着的单边升市。昨天欧洲入市后，欧罗兑美元仍未能突破1.32关口，已曾回落至100天SMA支持附近，若100天SMA于昨晚收市时已见得而复失，出现假突破的走势陷阱，预料欧罗兑美元后市的走势将变得殊不乐观，估计将有甚高机会返回1.30心理关口以下波动；反之，若昨晚汇价可以重拾新的上升动力，并突破1.32关口收市，则短期走势仍可看高一线。由于澳元兑美元已显着回落至1.05阻力关口以下波动，确认上周三的破位为假突破，并已回复上落市的走势模式，故倾向相信，前晚欧罗兑美元的破位将有甚高机会为假突破，预料走势将与澳元兑美元般，继续以上落市形式运行。

本周二美汇指数曾失守50天SMA支持及上月5日的81.90低位支持，最低曾见81.72。不过，昨天美汇指数却未见进一步下挫，反而更重返50天SMA以上波动，令恶劣的技术走势有望扭转过来。如昨晚美汇指数可以在50天SMA以上收市，到今天欧洲入市后更企稳在10天SMA阻力以上波动，预料美元可望重拾强势，预料美元兑日圆将可受惠于美元已经转强的良好势头，顺利向上突破100心理关口。一旦企稳在100心理关口以上，估计将有更多买盘顺势入市，令汇价继续朝着2008年8月的110.66高位迈进。

欧罗兑日圆自2009年3月开始，其升势一直受制于100月SMA阻力。本月欧罗兑日圆曾高见131.11，此高位与100月SMA的131.77阻力十分接近。如稍后欧罗兑美元在转弱后却未见出现明显单边跌市，与此同时美元兑日圆的升势却有加速的迹象，小心届时欧罗兑日圆向上正式突破100月SMA阻力，随后朝着140心理关口迈进。