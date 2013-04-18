版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 09:33 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆下跌，贵金属大跌令市场避险心态浓重

0119GMT

金价跌幅接近2%，银价跌逾3%，因投资者退出大宗商品交易的景象重现

澳元/日圆走势被视为风险指标，领跌70个跳动点

动量指标和移动均线系统显示的信号相互矛盾

昨日99.87低点和今日稍早101.31高位分别为支撑位和阻力位

市场全部注意力都集中在贵金属下一步走势上

欲浏览相关图表，请点选(link.reuters.com/zuv47t)(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 郑茵 审校 徐文焰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐