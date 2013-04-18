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亚洲 | 2013年 4月 19日 星期五 07:23 BJT

****主要国家经济指标预测--4月19日****

路透4月19日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程

 4月19日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段     预估值        前值
 0600     德国生产者物价指数(PPI)(较前月)                  3月       持平       -0.1%
                              (较上年同期)                          +0.7%       +1.2%
 0800     意大利工业订单(较前月,经季节调整)                2月         --       -1.4%
                      (较上年同期,未经季节调整)                        --       -3.3%
 0800     意大利工业销售(较前月,经季节调整)                2月         --       -1.3%
                      (较上年同期,未经季节调整)                        --       -3.4%
 0800     欧元区经季节调整经常账(亿欧元)                   2月    盈余150     盈余148
               未经季节调整经常账(亿欧元)                              --      赤字45
 0800     欧元区净投资(亿欧元)                             2月         --         218
 1230     加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                3月      +0.3%       +1.2%
                                (较上年同期)                        +1.1%       +1.2%
          加拿大央行核心CPI(较前月)                                 +0.3%       +0.8%
                         (较上年同期)                               +1.4%       +1.4%
 1230     加拿大批发(趸售)贸易(较前月)                     2月      +0.4%       +0.3%
 1430     美国ECRI一周领先指标                     4月12日当周         --       130.1
  
    附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 
    
 4月18日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段       现值      预估值
 0830     英国零售销售(较前月)                             3月      -0.7%       -0.8%
          英国零售销售(较上年同期)                                  -0.5%       -0.6%
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)             4月13日当周       35.2        35.0
             初请失业金人数四周均值(万人)                            36.1          --
             续请失业金人数(万人)                   4月6日当周      306.8       307.5
 1400     美国领先指标                                     3月      -0.1%       +0.1%
 1400     美国费城联邦储备银行制造业指数                   4月      正1.3       正3.0
 2200     国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货           3月       1.14          --
          比                                                               
   (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                            日本与韩国                   
    欧洲                                    澳洲与新西兰                 
    中国                                    台湾                         
 
 已公布经济指标一览
    美国                                    日本                         
    欧洲                                    韩国                         
    中国                                    香港                         
    澳洲                                    台湾                         
 
 (编译 许娜/王洋; 审校 王兴亚)

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