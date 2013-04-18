主要国家经济指标预测--4月19日****

****敬告客户：香港金融市场4月4日休市，4月5日恢复交易****
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透4月19日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 4月19日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 持平 -0.1% (较上年同期) +0.7% +1.2% 0800 意大利工业订单(较前月,经季节调整) 2月 -- -1.4% (较上年同期,未经季节调整) -- -3.3% 0800 意大利工业销售(较前月,经季节调整) 2月 -- -1.3% (较上年同期,未经季节调整) -- -3.4% 0800 欧元区经季节调整经常账(亿欧元) 2月 盈余150 盈余148 未经季节调整经常账(亿欧元) -- 赤字45 0800 欧元区净投资(亿欧元) 2月 -- 218 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.3% +1.2% (较上年同期) +1.1% +1.2% 加拿大央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.8% (较上年同期) +1.4% +1.4% 1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 2月 +0.4% +0.3% 1430 美国ECRI一周领先指标 4月12日当周 -- 130.1 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 4月18日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0830 英国零售销售(较前月) 3月 -0.7% -0.8% 英国零售销售(较上年同期) -0.5% -0.6% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月13日当周 35.2 35.0 初请失业金人数四周均值(万人) 36.1 -- 续请失业金人数(万人) 4月6日当周 306.8 307.5 1400 美国领先指标 3月 -0.1% +0.1% 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 4月 正1.3 正3.0 2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货 3月 1.14 -- 比 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 许娜/王洋; 审校 王兴亚)
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车 生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2. 7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。 尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美 元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。 北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其 重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧 元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦 银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。 利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天 期为4.75年则没有改变。 北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到 的综合收益分别降至125、123及121个基点。 渣打已全部承销该贷款，并在2月10日提供先行美元融资，原本三层 的综合收益结构分别为130.16、127及124.05个
* 美元指数在欧洲时段触及日高100.53 * 投资者等待周五美国非农就业数据 * 投机客减持美元净多仓--IMM数据 路透伦敦4月3日 - 美元在周一欧洲时段小涨，投资者抛却上周缺乏买盘动力情况，等待更多信息来进一步明确美国经济状况及升息速度。 美元指数 在欧洲时段早盘小涨0.2%，摆脱亚洲交易时段疲弱状态。 美元指数触及日高100.53，远高于上周所及低点98.85。 “我认为可以说美元有一点趋软，主要是因为(纽约联储总裁)杜德利讲话稍微没那么鹰派，但我们又看到略有回升，”荷兰合作银行策略师Christian Lawrence表示。 “但真正焦点将是接下来的一周，将有大批数据出炉...这些当然绝对是评估美联储6月是否再次升息的关键。” 投资者将密切关注本周公布的非农就业报告。接受路透调查的分析师预计，美国3月新增就业岗位18万个。 周五出炉的一系列美国经济数据表现好坏不一，强化了美联储有关经济正在稳步增长但速度不快的看法。美国2月消费者支出增幅微小