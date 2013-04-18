港报财经评论：票价推新机制，港铁具防守力--经济日报4月18日

票价推新机制，港铁具防守力 /林瑞芬

恒指指昨即市表现反覆，收21,569，跌102点；国指收10,300，跌125点；大市成交额623亿港元。恒指目前困局与去年相似，上半年对中国内地经济前景的疑惑，待第三季末或第四季初先解开。途中出现意外事件，诸如禽流感，波士顿炸弹爆恐袭事件，甚至是北韩可能发射导弹事件，为测试市底之最好方法。内银股仍见偏弱势，农行 挫逾2.3%，国指仍未确认先筑底。守候港股跌势逐步趋缓，呈现更多见底讯号，如底背驰甚至是三底背驰，确认软着陆中期调整浪底，目前仍预计250天线21,100前或附近为着陆点。

港铁 的新票价调整机制已公布，港府在新公式中加入生产力因素计算，又将按盈利业绩，要求港铁推出新月票及多种优惠票种，亦要推出利润分享计划，为乘客提供第二程折扣优惠等。此外，新机制将采取考虑到市民的负担能力，加幅不能超过家庭收入中位数的按年增长。经新的机制计算底下，港铁决定将2013/2014年度的票价加幅由原来的3.2%下降至2.7%。券商对此番变化，究竟有甚么评估意见，以下综合分析。据瑞信集团估算，由于港铁2013/2014年度的票价加幅将由原来的3.2%下降至2.7%，其内收入将较原来预计减少7,000万港元。另外，各项优惠措施推出，估计将令港铁于2013-2016年间，损失约2.4%的票价收入。继而，瑞信将港铁2013/2014/2015年的盈利预测分别下调2%/2%/3%，目标价跟进由27.28下调至26.18港元，但维持中性投资评级。高盛估计，生产力因素由0.1%提升至0.6%将会减少7,000万港元的票价收入，如以加权平均资本成本贴现8%计算，约减少每股资产净值0.2港元。票价优惠亦将于2013年至2014年令港铁额外增加成本2.19亿港元，但这将可完全被7.8亿港元的车费收入增长所抵销，有关车费收入增加主要受到票价及乘客增长分别升2.7%及2.6%所带动。高盛在微调港铁2013年至2015年的每股盈测，目标价由32港元下降至31.8港元，但评级维持中性。

汇丰预计盈利下调，将港铁目标价由33.1港元微降至32.5港元，评级维持中性。美银美林则预计新机制将令港铁之每股资产值削减5%，维持中性投资评级，目标价33港元不变。大多券商将港铁目标价略为调低，瑞银则认为，新机制虽然将港铁定价能力降低16%，已较该行预期的25%温和，由此反而将2013年每股资产净值预期上调0.4港元至41.4港元，目标由32.6港元升至33.1港元，维持中性评级。

季绩料放缓，内险股添压 /余少文

中国内地A股表现未有起色，国企指数也未能重上牛熊分界线，加上A股在今年首季下跌，势影响保险股首季业绩，料盈利增速放缓。A股第二季如继续低迷，小心保险股同期盈利会倒退，为股价添加压力。虽然中国内地股市昨日反覆靠稳，如上证综合指数只跌1点，收2,193点，但对香港中资股未能带来支持，国企指数以全日高位10,465点开市，又在全日低位收市，下跌125点或1.2%，收10,300点，成交额增加至150亿港元，仍有40%主板H股逆市上升；而红筹指数跌18点或0.4%收4,200点，成交额66亿港元。去年底甚为看好保险股，认为中国内地股市已见底，只要A股回升足可带动保险股业绩，故见上证综合指数去年第四季较第三季录得近9%增长，已预期保险股去年第四季业绩亮丽，保险股第四季盈利环比如非亏转盈，便是增长45%或以上，反映保险股盈利受惠A股投资回报上升。

由于A股表现一直左右保险股业绩，以中国人寿 、中国太保 、中国平安 和新华保险 过去两年合计盈利作比较。A股下跌季度，保险股盈利环比会出现不同程度的下跌，如去年第三季上证跌6%，四大保险股同期盈利环比下跌94%；上证第四季回升9%，保险股盈利升10倍，主要是国寿亏转盈。踏入今年首季，A股表现欠佳，整季跌1%，以彭博预测数据作比较，四只保险股首季盈利料达162亿元人民币，同比升24%，当中平保赚最多的71亿元人民币，其次是国寿68亿元人民币。但四只保险股仍未回到2011年一季度184亿元人民币合计盈利水平，即使较去年第四季增长60%，但增幅明显放缓。由于保险股上半年盈利一向高于下半年，加上A股首季只是轻微下跌1%，才对保险股业绩影响不大。只是A股踏入4月的表现仍然乏善可陈，若然第二季录得下跌，小心保险股第二季盈利会倒退，从而拖累上半年业绩表现。

其实，保险股今年首季的保费表现已欠理想，以寿险保费为例，只有平保保费录得15%增长，其他三只保险股下跌2%至10%不等。保监会未公布3月数字，但首两个月寿险保费只升3.5%，其中2月只有零增长，是8年来增速最差的2月，财产险2月保费收入也只升5%，是近年最少的2月份，要找藉口可推在农历年因素身上。虽然A股今年首季表现令人失望，但对A股仍然有信心，一如国指如继续跌，最好跌至8,500点，绝对是入市良机。而上证会否回落至去年低位1,949点，没有人知道，但若上证跌至2,000点，今年预测PE只有8.6倍，跌至1,950点则为8.4倍，八折计算上证盈利，跌至2,000点预测PE会达10.7倍，但高于去年的12.4倍；最好跌至1,860点以下，因为打八折后的预测PE有单位数。