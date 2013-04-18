《新兴市场重要经济事件预告》--4月18日-4月25日

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4月18日(四)

华盛顿--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(至4月19日)。

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)24国集团(Group of 24)主席在IMF和世界银行春季会议间隙召开新闻发布会。

华盛顿--世界银行首席经济学家巴苏(Kaushik Basu)和哥伦比亚财长Mauricio Cardenas Santamaria参加贝塔斯曼基金会(Bertelsmann Foundation)发起的关于全球金融管制的讨论。

伦敦--蒙古央行总裁Zoljargal Naidansuren和蒙古证交所主席Altai Khangai在蒙古投资峰会上发表演说。

华盛顿--土耳其央行总裁Erdem Basci和前国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普斯基参加在约翰霍普金斯大学的讨论，题为“土耳其平衡性成长和金融稳定”。

华盛顿--埃及财长Al-Mursi Al-Sayed Hejazy参加国际货币基金组织(IMF)发起的讨论会，主题为“中东地区转型的政治经济学”。

华盛顿--IMF副总裁朱民、新加坡财政部长尚达曼以及美国经济学家鲁比尼参加IMF研讨会，主题为“长期全球趋势及其对IMF的启示”。

4月19日(五)

华盛顿--印度财长Palaniappan Chidambaram在彼得森国际经济研究所就印度经济暨经济改革发表演说。

约翰内斯堡--南非央行总裁Gill Marcus在南部非洲德国商会主办的活动上讲话。

华盛顿--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(最后一日)。

华盛顿--世界银行和国际货币基金组织(IMF)2013年春季会议(至4月21日)。

华盛顿--世界银行行长金墉和联合国秘书长潘基文参加就全球贫困问题举办的活动。

4月22日(一)

华盛顿--尼日利亚财长伊维拉在IMF和世界银行研讨会上发表演说(1630)。

耶路萨冷--以色列央行宣布利率决议。

4月23日(二)

利马--世界经济论坛拉美会议(第一日)。

布达佩斯--匈牙利央行货币委员会议息会议。

华沙--波兰央行货币政策委员会会议，料不宣布利率决议。

4月24日(三)

上海--澳洲央行副总裁洛威向在上海的澳洲商会就“金融改革之旅”发表演说。

利马--世界经济论坛拉美会议(第二日)。

4月25日(四)

利马--世界经济论坛拉美会议(最后一日)。

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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