日本已公布经济指标--2013/4/18

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 持平 r -1.0% r -- -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 -0.5% -0.6% 4月25日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 -0.3% -0.2% 4月25日 -- 工业生产(m/m) 2月 +0.6% r +0.3% r 4月29-30日 -- 失业率 2月 4.3% @ 4.2% -@-r 4月29日 -- 贸易收支(亿日圆) 3月 逆差3,624 逆差7,775 5月21日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 2月 +0.8% +2.4% 4月29日 -- 注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com