金属期市：LME期铜跌破7,000美元，沪铜跌停

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
LME期铜的跌势触发其他金属重挫，上海期交所主力8月期铜 触及跌停线4%。
上海期交所主力期铝 和期锌 合约均跌至逾四年来最低，LME期镍 挫至2009年7月以来最低位。
渣打银行驻上海的分析师Judy Zhu表示，中国经济增速放缓以及美国经济复苏道路坎坷，导致对工业金属的胃纳受到侵蚀，同时黄金创纪录的跌势已经削弱该行业对投资者的吸引力。
她说，金价重挫已经损及市场对大宗商品这个资产类别的信心。
美国期金 周四一度下跌约1%，至每盎司1,367.60美元的日低，因全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量降至2010年4月以来最低。(完)
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(编译 侯向明/王兴亚; 审校 于春红)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com