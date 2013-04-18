金属期市：LME期铜跌破7,000美元，沪铜跌停

LME期铜的跌势触发其他金属重挫，上海期交所主力8月期铜 触及跌停线4%。

上海期交所主力期铝 和期锌 合约均跌至逾四年来最低，LME期镍 挫至2009年7月以来最低位。

渣打银行驻上海的分析师Judy Zhu表示，中国经济增速放缓以及美国经济复苏道路坎坷，导致对工业金属的胃纳受到侵蚀，同时黄金创纪录的跌势已经削弱该行业对投资者的吸引力。

她说，金价重挫已经损及市场对大宗商品这个资产类别的信心。

美国期金 周四一度下跌约1%，至每盎司1,367.60美元的日低，因全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量降至2010年4月以来最低。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化