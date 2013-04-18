韩国个股：三星电子正考虑向SK Hynix采购行动记忆体晶片

路透首尔4月18日 - 韩国三星电子 行动业务主管J.K. Shin周四表示，该公司正在考虑从对手SK Hynix Inc 买进行动设备记忆体晶片，用于未来的产品上，包括本月将推出的新旗舰智慧型电话Galaxy S。

若达成供应协议，将提振SK Hynix，该公司的行动动态随机存取记忆体(DRAM)晶片业务非常依赖主要客户--苹果 。

这亦显示晶片供应趋紧，因行动设备制造商准备升级旗舰产品，提供更多样且记忆容量更大的机型。

行动DRAM晶片价格自年初以来稳定增长，反映出供应紧俏的前景。

三星是全球最大的DRAM晶片制造商，其Galaxy手机的记忆体晶片主要由内部供应，但市场预期三星可能也开始物色外部晶片供应来源，以确保Galaxy S系列的重要机型晶片供应无虞。(完) (编译 王冠中; 审校 蔡美珍)