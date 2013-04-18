韩国个股：三星电子正考虑向SK Hynix采购行动记忆体晶片

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透首尔4月18日 - 韩国三星电子 行动业务主管J.K. Shin周四表示，该公司正在考虑从对手SK Hynix Inc 买进行动设备记忆体晶片，用于未来的产品上，包括本月将推出的新旗舰智慧型电话Galaxy S。
若达成供应协议，将提振SK Hynix，该公司的行动动态随机存取记忆体(DRAM)晶片业务非常依赖主要客户--苹果 。
这亦显示晶片供应趋紧，因行动设备制造商准备升级旗舰产品，提供更多样且记忆容量更大的机型。
行动DRAM晶片价格自年初以来稳定增长，反映出供应紧俏的前景。
三星是全球最大的DRAM晶片制造商，其Galaxy手机的记忆体晶片主要由内部供应，但市场预期三星可能也开始物色外部晶片供应来源，以确保Galaxy S系列的重要机型晶片供应无虞。(完) (编译 王冠中; 审校 蔡美珍)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com