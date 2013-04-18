《全球主要央行动态》--4月18日

以下所列为上周四下午至本周四上午(4月11日-4月18日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)表示，美国经济在2月末至4月初呈现温和增长，受益于房价上涨及制造业活动增强。12个地区联储银行的报告较上月的褐皮书调查略为乐观，达拉斯和纽约联储指出，经济扩张速度略有加快，五个联储银行称成长温和，另外五个地区称成长缓慢。

美联储数名温和派人士看来尚未准备在近期内减弱美联储的超宽松举措，尽管其中一名官员乐观预期明年经济将会好转。芝加哥联储总裁埃文斯预估，今年经济温和成长2.5%，但也乐观地为经济走势背书，称他预期2014年表现会“非常好”。尽管如此，埃文斯仍表示预期美联储需要继续买债的“可能性很高”。纽约联储总裁杜德利对经济的看法更加克制，称疲弱的3月就业报告显示就业机会仅增加区区8.8万个，很多美国人放弃找工作，这让他更加谨慎地看待经济的疲弱程度。美联储副主席叶伦则强调，失业是关键挑战。她还表示，货币刺激政策应该在弹性通胀目标的框架中实施。而美联储理事杜克称，在经济好转之前应该维持低利率，尽管低利率可能给银行造成困难。这四位决策者在美国联邦公开市场委员会(FOMC)中都拥有投票权。

圣路易斯联储总裁布拉德表示，若通胀持续下降，美联储应继续买入债券。他强调美联储需要防止通胀率较目标水准低得太多。不过，他谨慎地表示，现在还不需要进一步的货币宽松政策，他目前也并不担心通缩。

费城联储总裁普洛瑟表示，在目前这个时期，他不会说美联储未来数年将不出售资产。他说，美联储“在寻找退出过去五年来的超级宽松货币政策之际，将需要完整考虑维持大规模资产负债表的意义。”

波士顿联储总裁罗森格伦表示，美联储即便到了开始减少公债购买的时候，也仍应继续买入抵押贷款债券，且未来几年不宜将债券全盘卖出。他表示即便到了美联储开始解除超宽松货币政策的时候，继续持有抵押贷款支持债券(MBS)仍有三大好处。

**欧洲**

欧洲央行总裁德拉吉表示，该央行预期欧元区经济将在今年下半年逐步复苏，不过这一前景仍会受到“下行风险”的影响。他在欧洲议会发言时，基本维持了他于本月稍早央行政策会议后对前景发表的看法，即欧洲央行“准备好采取行动”来提振遭受衰退冲击的欧元区经济。

德拉吉向欧元区各国政府施压，要求推进欧洲更密切整合的计画，以对抗欧元区危机的核心问题。德拉吉称，欧元区经济问题仍然很严重，当局需要采取更多行动这一点是可以理解的，但央行所能做的有限。“我再说明确一些：进行结构性改革、预算整顿、和重振银行财务体质不是货币政策的职责。”

华尔街日报援引欧洲央行管理委员会委员魏德曼的话报导，若经济数据显示有必要进一步降息，欧洲央行可能这么做。当被问及利率问题时，魏德曼表示，“我们可能做出调整以回应新的资讯，”但补充道“我不认为货币政策立场是关键问题”。

**英国、瑞典和瑞士**

英国央行4月3-4日会议记录显示，在英国央行本月会议上，对于是否重启资产购买计划以刺激英国经济，央行内部看法仍呈分歧，没有迹象显示决策官员之间的歧异有所缩小。货币政策委员会委员一致认为2月以来前景基本没有改变。通胀升势可能快于预期的稍早迹象，被过去一个月英镑计价的油价下跌及英国3月公布的年度预算案冻结部分税赋所抵消。这些委员补充称，上半年经济成长可能将保持迟滞。

英国央行总裁金恩称货币政策刺激需求的能力有限；如果英国的银行系统资本化不足且杠杆过度，借贷和经济就不会复苏。金恩并称，各国央行应避免购买风险较高的民间行业资产。

瑞典央行周三维持指标利率于1.00%不变，并表示央行预期家庭债务成长速度将高于先前预测。央行利率决议符合路透调查的分析师预期，因近期数据显示，瑞典经济在2012年以疲软表现收官后，已渐有改善。

瑞士央行理事祖布鲁克表示，该央行仍准备扞卫2011年为瑞郎汇价设定的上限，即便这会进一步加大其外汇储备。祖布鲁克在接受采访时说：“我们准备好在必要时干预。这意味着我们的储备会进一步加大。”祖布鲁克还表示，瑞士央行还没有买卖黄金的计划。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦敦促政府在收入和支出方面均采取措施，因公共财政处于无法维持的轨道上。黑田东彦表示，上调消费税计划是必须采取的措施之一 黑田东彦还表示，现在讨论货币政策的具体退出策略还为时过早，因为消费者物价仍距离央行的通胀目标很远。

黑田东彦称，得益于风险厌恶情绪下降和对国内政策的预期，日本金融体系稳定，资本市场也一直在好转。黑田东彦重申，日本央行决心在两年内实现2%的通胀目标。其并称，一些经济指标显示通胀预期正开始上升。他还表示，日本经济已经触底回升，而且随着国内需求与国外经济改善而显露好转迹象。

日本央行审议委员宫尾龙藏表示，央行扩大量化宽松措施存有风险，但为了终结通货紧缩，这项政策是必需的。宫尾龙藏表示，只要好处大于风险，他将支持量化宽松。宫尾龙藏亦指出，他觉得日本央行已经采取为达成2%通胀率目标所需要的一切必要措施。

一名日本央行高级官员表示，央行将考虑增加购买政府公债的频率，以应对债券交易商对央行的操作或扭曲市场的担忧。

**澳洲**

澳洲央行认为当前利率水平已经低到可以刺激很多经济领域的增长，但也指出澳元高企和矿业投资降温等阻力因素可能持续存在。澳洲央行4月2日会议记录写道，决策者重申通胀前景温和，意味着有必要时进一步降息的空间。

澳洲央行助理总裁德贝尔表示，澳洲持续10年之久的矿业投资荣景基本由海外资金流入推动，这种资金流入也使澳元汇价高于应有水平。德贝尔指出，资源行业大约75%的外国直接投资是以收益再投资的形式完成的。他并补充道，在国家账目中计入这些资金的方式倾向于夸大澳洲经常帐赤字的程度。

**其他**

加拿大央行下调经济成长预估，并对楼市降温的迹象表示欢迎；同时维持指标利率不变，并仍预期下一次利率调整方向为加息。该国央行是七国集团(G7)中唯一暗示会升息的央行。央行将2013年经济成长预估调降至1.5%。尽管如此，央行表示仍预计会升息，并重申在一段时间后有可能需要“稍稍收回一些”货币刺激举措。

巴西央行进行近两年来首次升息，加强对抗物价大涨的力道。通胀居高不下已威胁到巴西已然疲弱的经济复苏。巴西央行将指标利率由纪录低点7.25%调升至7.50%。巴西央行政策决议声明称，各种商品和服务的高通胀率，使得央行有必要以货币政策作为回应。尽管如此，央行称，仍将保持审慎，因为巴西和海外经济仍存在不确定性。