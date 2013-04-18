台湾债市动态：五年券殖利率盘初由跌走平，若季线未破短多仍可为

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透台北4月18日 - 台湾五年券102/2殖利率周四盘初缩减跌幅至平盘附近。美债价格持续上涨，台债短多今日今挟此气势令五年券开盘殖利率下跌。但台股 盘初跌势有限，债市追价买盘保守，加以低档获利了结卖压出笼，令殖利率回到平盘附近震荡。
交易员认为，五年券盘中遇到年线和半年线的纠结处--0.91%-0.92%附近，获利了结的卖压相对沉重，但若今日五年券能够守住0.94%的季线之下，则多方优势仍在，短多格局未破。
以下为交易员观察市场的最新动态：
* 证券商上日大幅买超五年券，银行业卖超。观察银行逢低卖券之后，殖利率反弹是否出现接手行情。
* 上日五年券的空单量缓增，并非暴增，持券换手频繁。
* 10年券殖利率维持小跌。交易商认为，因其报价不够连续，致使追价的买盘本就不够，成交量低。此外，10年券的年线目前还在1.19%附近，较目前的1.22%左右的水位，还有段距离，预期殖利率愈低卖压将愈沉重。
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以下为预测今日殖利率交易区间：
* 102/2 为0.91%-0.94%。
本地时间10:11最新报价： * 102/2殖利率小升0.15基点，报0.9290%。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com