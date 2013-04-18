台湾债市动态：五年券殖利率盘初由跌走平，若季线未破短多仍可为

路透台北4月18日 - 台湾五年券102/2殖利率周四盘初缩减跌幅至平盘附近。美债价格持续上涨，台债短多今日今挟此气势令五年券开盘殖利率下跌。但台股 盘初跌势有限，债市追价买盘保守，加以低档获利了结卖压出笼，令殖利率回到平盘附近震荡。

交易员认为，五年券盘中遇到年线和半年线的纠结处--0.91%-0.92%附近，获利了结的卖压相对沉重，但若今日五年券能够守住0.94%的季线之下，则多方优势仍在，短多格局未破。

以下为交易员观察市场的最新动态：

* 证券商上日大幅买超五年券，银行业卖超。观察银行逢低卖券之后，殖利率反弹是否出现接手行情。

* 上日五年券的空单量缓增，并非暴增，持券换手频繁。

* 10年券殖利率维持小跌。交易商认为，因其报价不够连续，致使追价的买盘本就不够，成交量低。此外，10年券的年线目前还在1.19%附近，较目前的1.22%左右的水位，还有段距离，预期殖利率愈低卖压将愈沉重。

以下为最新相关报导链接：

*美国债市：公债价格上涨，因股市下挫带动避险买盘

*美国FED：若通胀持续下降，美联储应购买更多债券--布拉德

*美国经济：美联储褐皮书称2月末至4月初经济温和成长

*巴西央行：指标利率上调25个基点至7.50%，以对抗通胀

*《焦点》中国广东外贸数据虚增揭示跨境资金流入热情，引致监管层出手

以下为预测今日殖利率交易区间：

* 102/2 为0.91%-0.94%。