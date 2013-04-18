美国警方发现波士顿爆炸案嫌犯影像

(本文由路透中文网编译提供)

路透波士顿/华盛顿4月17日 - 美国一名执法消息人士周三表示，调查人员在波士顿马拉松比赛爆炸案发生前采集的安全视频中发现了嫌犯。这或许是该案迄今最大的突破。

两名美国政府官员表示，目前尚未逮捕任何人，也不知道视频中嫌犯的名字。一名政府消息人士称，警方或许在定于周三晚些时候的新闻发布会上呼吁公众提供更多信息。

波士顿马拉松爆炸案造成三人死亡，176人受伤，这也是自2001年9月11日以来发生在美国本土最大的袭击案。

爆炸案及随后有人试图给美国总统奥巴马邮寄致命蓖麻毒素的媒体报道让整个美国陷入不安气氛。美国CNN有线新闻网关于已经逮捕一名爆炸案嫌犯的不准确报道让人们更加绷紧了神经。

根据路透现场记者的报道，就在CNN撤销其所谓嫌犯被逮捕的报道不久，波士顿联邦法院的安全官员因一安全恐吓命令工作人员、媒体人士和律师转移，撤离到至少100码（91.4米）之外。

炸弹嗅探犬、消防车和全副武装的、佩戴头盔的警察抵达法院。法院在大约一小时后重新对工作人员开放。

在华盛顿，当局正在调查寄给总统奥巴马的一封信，此前初步检测出该信在蓖麻毒素检验中呈阳性。当局周二还截获一封寄给密西西比州参议员罗杰·威克(Roger Wicker)的信函，初步检测显示，信函也含有致命的蓖麻毒素。

美国联邦调查局称，并未有迹象显示此事与波士顿爆炸案有关，但此事让美国人想起了12年前911恐怖袭击后发生的炭疽邮件攻击事件。（完）