香港个股：澳门政府称按法律程序收回华置“御海.南湾”住宅项目土地

路透香港4月18日 - 澳门政府表示，五幅邻近(乙+水)仔伟龙马路的土地，即由华人置业 发展为“御海.南湾”高档住宅项目的地盘，因批准修改土地批给的行为已被宣告无效，按法律程序收回有关土地。

澳门土地工务运输局周三晚间发出的声明称，该五幅邻近伟龙马路和鸡颈马路之土地，基于有关土地权利的转让涉及不法行为，政府于去年8月宣告于2006年确认同意转让该五幅土地批给及修改土地批给合同之行为无效。澳门特区并依法宣告有关2011年“批准”修改土地批给的行为无效，按法律程序收回有关土地。

遭收回的五幅土地，涉及澳门前高官欧文龙贪污案的土地批给合同。华置已就“御海.南湾”作出28亿港元的投资，并已预售逾300个单位。至于华置主席刘銮雄亦因该住宅项目土地取得可能涉及不法,而遭到澳门检察官提出触犯行贿及清洗黑钱罪的控诉。

澳门土地工务运输局表示，已购买“御海.南湾”楼花的小业主，其与发展商之间所订定的预约合同属于私人契约，倘期间引致索偿等问题，小业主可依据《民法典》及相关合同规定向发展商进行追讨。

华置周三表示，公司可于公布起计15日内向澳门行政长官提出声明异议，以及可向中级法院提出上诉；公司目前正为此谘询法律意见。