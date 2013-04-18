台湾汇市：台币早盘主交投偏弱，受韩元走贬牵动

路透台北4月18日 - 台币兑美元 周四早盘主交投较上日趋弱。交易员认为，韩元早盘微幅走贬，令台币主交投偏弱整理，料今日主交投区暂看在29.850-29.930。

汇银人士指出，最近汇市波动很大欠缺明确方向，韩元早盘微贬但后续方向尚未明朗，令台币今处区间偏弱整理格局。

至于资金流向，早盘部分外资汇入，市场解读系因短天期海外无本金交割远期外汇(NDF) 转为折价出现套利空间，并非是汇入要投入台股，加上出口商一改观望态度，在29.900上方进场意愿提高，由于出口商抛汇卖压增温，令今日台币交投转趋活络。

金管会主委陈裕璋周四早上在立法院备询时指出，今年至目前为止外资仍呈现净流入。

台币早盘实际成交区间较上日偏贬，集中交投区间落在29.856-29.896，上日在29.830-29.858间；上日央行作价收于29.900。

交易员观察市场最新动态：

* 早盘韩元 微幅走贬

* 人民币兑美元中间价未续创新高

* 受到美股重挫拖累，台股 盘初趋跌随后转为平盘整理

* 部分外资早盘汇入，出口商倾向在29.900上方进场、进口商则挂低在29.880下方

* 早盘交易量转趋增温，开盘50分钟成交约1.80亿美元

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.850-29.930

最新相关报导链接：

* 中国汇市：人民币兑美元中间价报6.2416元

* 人民币汇率：3月实际有效汇率连续第五个月创新高，环比增长0.3%--BIS

* 韩国汇市：全球经济成长疑虑打压韩元走低，公债上扬

* 东京汇市：欧元大跌后进行休整，避险情绪升温亦打压商品货币

* 纽约汇市：欧元因欧洲央行降息传闻下跌，日圆在G20会议举行前下滑

* 全球汇率焦点：美国在G20会议前就货币贬值问题发出警告，特别提及中国 (完)

环球汇市新闻请见