台湾汇市：台币早盘主交投偏弱，受韩元走贬牵动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透台北4月18日 - 台币兑美元 周四早盘主交投较上日趋弱。交易员认为，韩元早盘微幅走贬，令台币主交投偏弱整理，料今日主交投区暂看在29.850-29.930。
汇银人士指出，最近汇市波动很大欠缺明确方向，韩元早盘微贬但后续方向尚未明朗，令台币今处区间偏弱整理格局。
至于资金流向，早盘部分外资汇入，市场解读系因短天期海外无本金交割远期外汇(NDF) 转为折价出现套利空间，并非是汇入要投入台股，加上出口商一改观望态度，在29.900上方进场意愿提高，由于出口商抛汇卖压增温，令今日台币交投转趋活络。
金管会主委陈裕璋周四早上在立法院备询时指出，今年至目前为止外资仍呈现净流入。
台币早盘实际成交区间较上日偏贬，集中交投区间落在29.856-29.896，上日在29.830-29.858间；上日央行作价收于29.900。
交易员观察市场最新动态：
* 早盘韩元 微幅走贬
* 人民币兑美元中间价未续创新高
* 受到美股重挫拖累，台股 盘初趋跌随后转为平盘整理
* 部分外资早盘汇入，出口商倾向在29.900上方进场、进口商则挂低在29.880下方
* 早盘交易量转趋增温，开盘50分钟成交约1.80亿美元
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.850-29.930
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环球汇市新闻请见
环球经济新闻请见 (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com