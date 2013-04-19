《离岸人民币综述》人民币中间价急升，汇改再成焦点

记者 李珊珊

路透香港4月19日 - 中国央行美元兑人民币中间价 过去两周来下调了约300点，为去年10月中来较大幅度的调整，令在岸与离岸人民币汇价看高一线，也令汇率改革再成市场焦点。接下来市场关注的将是央行何时扩大人民币波幅，以及是否出现“sell on fact(利多出尽)”。

中国央行副行长易纲在华盛顿关于调整人民币波动区间的一席话，再度吹皱一池春水，关于人行何时行动的揣测纷纷出炉。瑞银集团发布最新报告称，中国最早可能在本周末宣布扩大人民币兑美元汇率 波幅，以在G20峰会期间彰显中国央行对汇率市场化的积极态度。而摩根大通中国首席经济学家朱海斌则认为，在当前人民币升值预期较强时，并不是中国央行扩大人民币波幅的最佳时间。

银行人士表示，鉴于去年央行是在4月将人民币波幅由中间价上下0.5%扩大为1%，市场早已对此有所期待并预先反应波幅扩大至1.5%的预期，有关易纲的谈话并未激起一波涟漪。尽管人民币长期仍看升，但因短期累积不小升幅，短线再升的空间有限。

“市场大多认为人民币今年会升1.5%到2%，现在已经升了差不多2%，预期涨幅已经差不多实现，短期还有多少上涨空间还需要观察。”一台资银行人士说。

他指出，人民币虽然长期看升，但央行也强调人民币是双向波动。在G20等会议结束后，央行对于中间价的态度仍待观察。

离岸人民币 今年迄今升幅约0.80%，在亚洲主要货币中与澳元 是唯二兑美元仍保持升值的货币；与去年4月央行放开波幅区间时的约6.35水平相较，升值幅度略多于2%。

汇丰亚洲汇率研究部门主管Paul Mackel指出，人民币仍会缓步升值，但第二季速度料会放缓。在第一季的强劲表现后，该投行将年底人民币预估价由6.18元，调高至6.14。

人民币回报率维持正值，将持续吸引资本流入。”他在报告里说。

通胀数据温和消减了市场对于央行进一步收紧银根的忧虑，本周数家中国内房点心债都获得热烈认购，一方面反映“国五条”仍无损投资者对于中国房市的心，另一方面则显示市场对于高收益债券的渴求，预料将吸引更多的点心债买气。

总部位于深圳的佳兆业 本周发行了一笔三年期点心债。根据汤森路透旗下IFR报导，有220亿元资金追逐发行总额18亿元的筹码，并有逾170帐户有意认购，为高收益点心债最热络的案子之一。此外，在这次认购中，基金高达七成，也与先前私人银行占多数的情况有所不同。

“人民币的升值潜力，让相关产品受到投资者欢迎。且人民币迈向国际化以及愈来愈多离岸中心成立，也让长线投资人开始进入债券市场布局。”一不具名的亚洲债券基金经理人说。

他指出，中国经济复苏温和令企业信用风险相对正面，再加上人民币汇率看升，"综合收益率及汇兑风险考量，点心债仍是较好的投资，票息较高的高收益债券将是首选。"

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以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名: 账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量 1. 汇丰控股 19,805.3 60 2. 渣打银行 12,247.5 34 3. 法国巴黎银行 9,243.8 32 4. 巴克莱 2,369.8 8 5. 工商银行 2,235.0 7

**本周市场动态**

--中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲在华盛顿表示，从市场形势来看，目前适合考虑进一步扩大人民币汇率的波动区间。

--中国国家外管局数据显示，3月份的银行代客结售汇顺差和远期净结汇规模都较2月份扩大；一季度代客累计结售汇顺差高达1,693亿美元，较上季度806亿美元规模扩大超过一倍。资本持续流入中国境内趋势愈加明显。

--中国对外贸易大省广东一季度贸易数据异常冲高引发多方关注，其中毗邻香港的深圳市被怀疑以“货物空转”方式助游资入境套利，而招致监管部门出手核查。

--根据中国日报报导，法国计划与中国签订换汇协议，意欲令巴黎成为离岸中心之一。此将为本月底法国总统访中的重要议题之一。目前巴黎的人民币存款达100亿元，在欧洲排名第二，仅次于伦敦。

--台湾彰化银行 宝岛债首批预估发行10-15亿元人民币，期限为三年，参考利率2.85-3.0%，最快5月中旬推出。此外，东元电机 计划发行上限3亿元的人民币债券,年期三或五年。统一企业中国 亦考虑于下半年发行宝岛债。[ID:nL3T0D42AZ