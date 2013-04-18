《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月18日

****敬告客户：香港金融市场4月4日休市，4月5日恢复交易****
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *华润股份 200 15 6 4/19簿记建档 建设银行 AAA 4/22 4/23 中信银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ========================================================================================= *大连装备制造 30 6 12 4/23簿记建档 兴业银行 AAA 4/24 4/25 （大连港集团有限公司提供担保） ========================================================================================= *江阴澄星 19 6 12 4/23簿记建档 浦发银行 AA 4/25 4/26 实业集团 ========================================================================================= *西子电梯集团 15 1.3 12 4/23簿记建档 北京银行 AA- 4/24 4/25 招商银行 ========================================================================================= *湖南五强 8 4 12 4/23簿记建档 兴业银行 AA- 4/24 4/25 产业集团 ========================================================================================= *上海外滩 10 5 12 4/25簿记建档 华夏银行 AA+ 4/26 4/27 投资开发集团 中信证券 ========================================================================================= *江苏悦达集团 30 10 12 4/25簿记建档 光大银行 AA+ 4/26 4/27 ========================================================================================= *太钢不锈 90 20 12 4/23簿记建档 工商银行 AAA 4/24 4/25 ========================================================================================= *华阳经贸集团 11 3 12 4/23簿记建档 平安银行 AA- 4/24 4/25 ======================================================================================== *中化化肥 10 10 12 4/25簿记建档 中信银行 AAA 4/26 4/27 招商银行 ======================================================================================== 内蒙古满世 10 5 12 4/19簿记建档 民生银行 AA 4/22 4/23 煤炭集团 ======================================================================================== 华工科技 10 4 12 4/19簿记建档 国开行 AA 4/22 4/23 ======================================================================================== 厦门建发集团 20 10 12 4/19簿记建档 光大银行 AA+ 4/22 4/23 民生银行 ======================================================================================== 北京海淀区 48 16 12 4/19簿记建档 中信银行 AAA 4/23 4/24 国资经营中心 北京银行 ======================================================================================== 贵州安大航空 3.8 2 12 4/19簿记建档 农业银行 A+ 4/22 4/23 锻造公司 (中航重机提供担保) ======================================================================================== 深圳投资控股 60 20 12 4/19簿记建档 建设银行 AAA 4/22 4/23 浙商银行 ======================================================================================== 云南白药控股 26 10 12 4/19簿记建档 兴业银行 AA+ 4/22 4/23 建设银行 ======================================================================================== 华泰证券 123 30 3 4/19招标 交通银行 AAA 4/23 4/24 招商银行等 ======================================================================================== 西王集团 23 10 12 4/19簿记建档 农业银行 AA 4/22 4/23 ======================================================================================== 盛运股份 4 2 12 4/19簿记建档 兴业银行 AA- 4/22 4/23 ======================================================================================== 华谊兄弟 6 3 12 4/19簿记建档 招商银行 AA- 4/22 4/23 ======================================================================================== 河南神火集团 10 10 12 4/22簿记建档 中信银行 AA 4/24 4/25 ======================================================================================== 长江三峡集团 200 50 12 4/22簿记建档 工商银行 AAA 4/23 4/24 民生银行 ======================================================================================== 湖南富兴集团 10 5 12 4/22簿记建档 华夏银行 AA- 4/24 4/25 ======================================================================================== 中国联合 20 10 12 4/22簿记建档 农业银行 AA+ 4/23 4/24 水泥集团 浦发银行 ======================================================================================== 横店集团控股 38 19 12 4/23簿记建档 中国银行 AA+ 4/24 4/25 光大银行 ======================================================================================== 广州地铁 100 25 12 4/23簿记建档 国开行 AAA 4/24 4/25 总公司 平安银行 ======================================================================================== 中国建材国际 9 9 12 4/23簿记建档 南京银行 AA 4/24 4/25 工程集团 ======================================================================================== 中材水泥 5.6 3 12 4/23簿记建档 中信银行 AA- 4/25 4/26 (中材股份 提供担保) ======================================================================================== 海宁资产 20 10 12 4/24簿记建档 华夏银行 AA 4/26 4/27 经营公司 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= *中国水务投资 12 4 5 4/23簿记建档 中信证券 AA+ 4/24 4/25 交通银行 ========================================================================================= *湖北宜化集团 16 10 5 4/25簿记建档 建设银行 AA 4/26 4/27 农业银行 ========================================================================================= *江阴澄星 9 4 5 4/23簿记建档 浦发银行 AA 4/24 4/25 实业集团 ========================================================================================= *广东粤海控股 50 10 5 4/23簿记建档 中信银行 AAA 4/25 4/26 ========================================================================================= *江西水利 20 12 5 4/23簿记建档 浦发银行 AA+ 4/25 4/26 投资集团 中国银行 ========================================================================================= *天津市武清区 40 20 5 4/23簿记建档 浦发银行 AA+ 4/24 4/25 国资经营公司 国开行 ========================================================================================= 江苏凤凰出 20 20 5 4/19簿记建档 北京银行 AA+ 4/22 4/23 版传媒集团 ========================================================================================= 南京港集团 8 2 5 4/19簿记建档 交通银行 AA 4/22 4/23 ========================================================================================= 中天建设集团 18 6 3 4/22簿记建档 中国银行 AA 4/23 4/24 ========================================================================================= 杭州萧山 4 4 5 4/23簿记建档 广发银行 AA 4/24 4/25 水务集团 ========================================================================================= 中石油集团 200 200 6 4/23簿记建档 建设银行 AAA 4/24 4/25 交通银行 ========================================================================================= 横店控股集团 30 15 3 4/23簿记建档 建设银行 AA+ 4/24 4/25 民生银行 ========================================================================================= 临沂矿业集团 5 5 5 4/23簿记建档 浙商银行 AA 4/24 4/25 ========================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 四川省 3.2 3.2 3 4/23簿记建档 浦发银行 AAA 4/25 4/26 中小企业 (中债信用增进担保) ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注:*代表新增.(完) (整理 吴芳; 审校 李宏薇)
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车 生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2. 7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。 尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美 元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。 北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其 重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧 元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦 银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。 利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天 期为4.75年则没有改变。 北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到 的综合收益分别降至125、123及121个基点。 渣打已全部承销该贷款，并在2月10日提供先行美元融资，原本三层 的综合收益结构分别为130.16、127及124.05个
* 美元指数在欧洲时段触及日高100.53 * 投资者等待周五美国非农就业数据 * 投机客减持美元净多仓--IMM数据 路透伦敦4月3日 - 美元在周一欧洲时段小涨，投资者抛却上周缺乏买盘动力情况，等待更多信息来进一步明确美国经济状况及升息速度。 美元指数 在欧洲时段早盘小涨0.2%，摆脱亚洲交易时段疲弱状态。 美元指数触及日高100.53，远高于上周所及低点98.85。 “我认为可以说美元有一点趋软，主要是因为(纽约联储总裁)杜德利讲话稍微没那么鹰派，但我们又看到略有回升，”荷兰合作银行策略师Christian Lawrence表示。 “但真正焦点将是接下来的一周，将有大批数据出炉...这些当然绝对是评估美联储6月是否再次升息的关键。” 投资者将密切关注本周公布的非农就业报告。接受路透调查的分析师预计，美国3月新增就业岗位18万个。 周五出炉的一系列美国经济数据表现好坏不一，强化了美联储有关经济正在稳步增长但速度不快的看法。美国2月消费者支出增幅微小