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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 17:28 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月18日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人    注册金额 拟发规模  期限     发行日     主承销商   主体评级  起息日   上市日 
           (亿元)   (亿元)   (月)                                    (缴款日) 
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*华润股份    200      15      6    4/19簿记建档  建设银行     AAA      4/22      4/23
                                                 中信银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日     主承销商  主体评级   起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
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*大连装备制造  30       6       12  4/23簿记建档  兴业银行    AAA       4/24     4/25 
                           （大连港集团有限公司提供担保）                               
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*江阴澄星      19       6       12  4/23簿记建档  浦发银行    AA        4/25     4/26 
 实业集团                                                
=========================================================================================
*西子电梯集团  15       1.3     12  4/23簿记建档  北京银行    AA-       4/24     4/25 
                                                  招商银行
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*湖南五强       8       4       12  4/23簿记建档  兴业银行    AA-       4/24     4/25 
 产业集团                                               
=========================================================================================
*上海外滩      10       5       12  4/25簿记建档  华夏银行    AA+       4/26     4/27 
投资开发集团                                      中信证券
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*江苏悦达集团  30      10       12  4/25簿记建档  光大银行    AA+       4/26     4/27 
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*太钢不锈      90      20       12  4/23簿记建档  工商银行    AAA       4/24     4/25
 
=========================================================================================
*华阳经贸集团   11      3       12  4/23簿记建档  平安银行    AA-       4/24     4/25 
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*中化化肥       10     10       12  4/25簿记建档  中信银行     AAA       4/26     4/27
                                                  招商银行
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内蒙古满世      10       5      12  4/19簿记建档  民生银行     AA       4/22     4/23
煤炭集团 
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华工科技        10       4      12   4/19簿记建档 国开行       AA       4/22     4/23 
 
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厦门建发集团    20      10      12   4/19簿记建档 光大银行     AA+      4/22     4/23
                                                  民生银行
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北京海淀区      48      16      12   4/19簿记建档 中信银行    AAA       4/23     4/24 
国资经营中心                                      北京银行
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贵州安大航空     3.8     2      12   4/19簿记建档 农业银行      A+      4/22     4/23
锻造公司                         (中航重机提供担保)
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深圳投资控股    60      20      12   4/19簿记建档 建设银行    AAA       4/22     4/23
                                                  浙商银行
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云南白药控股    26      10      12   4/19簿记建档 兴业银行     AA+      4/22     4/23
                                                  建设银行
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华泰证券       123      30      3    4/19招标     交通银行    AAA       4/23     4/24 
                                       招商银行等
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西王集团        23      10     12   4/19簿记建档  农业银行    AA        4/22     4/23
========================================================================================
盛运股份         4       2     12   4/19簿记建档  兴业银行    AA-       4/22     4/23 
                                                
========================================================================================
华谊兄弟         6       3     12   4/19簿记建档  招商银行    AA-       4/22     4/23
 
========================================================================================
河南神火集团    10      10      12  4/22簿记建档  中信银行     AA       4/24     4/25
========================================================================================
长江三峡集团   200      50      12  4/22簿记建档  工商银行     AAA      4/23     4/24
                                                  民生银行
========================================================================================
湖南富兴集团    10       5      12  4/22簿记建档  华夏银行     AA-      4/24     4/25
========================================================================================
中国联合        20      10      12  4/22簿记建档  农业银行     AA+      4/23     4/24
水泥集团                                          浦发银行
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横店集团控股    38      19     12   4/23簿记建档  中国银行    AA+       4/24     4/25  
                                                  光大银行
========================================================================================
广州地铁       100      25     12   4/23簿记建档  国开行      AAA       4/24     4/25 
总公司                                           平安银行         
========================================================================================
中国建材国际    9        9     12   4/23簿记建档  南京银行    AA        4/24     4/25 
工程集团                                                 
========================================================================================
中材水泥       5.6       3     12   4/23簿记建档  中信银行    AA-       4/25     4/26
                          (中材股份 提供担保)
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海宁资产       20       10      12  4/24簿记建档  华夏银行     AA       4/26     4/27
经营公司                                          
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

发行人     注册金额  拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
            (亿元)   (亿元)   (年)                                    (缴款日)
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*中国水务投资 12       4      5    4/23簿记建档    中信证券    AA+       4/24    4/25 
                                                   交通银行
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*湖北宜化集团 16      10      5    4/25簿记建档    建设银行    AA        4/26    4/27 
                                                   农业银行
=========================================================================================
*江阴澄星      9       4      5    4/23簿记建档    浦发银行    AA        4/24    4/25 
实业集团
=========================================================================================
*广东粤海控股 50      10       5   4/23簿记建档    中信银行    AAA       4/25    4/26 
=========================================================================================
*江西水利     20      12       5   4/23簿记建档    浦发银行    AA+       4/25    4/26
投资集团                                           中国银行
=========================================================================================
*天津市武清区 40      20       5   4/23簿记建档    浦发银行    AA+       4/24    4/25
国资经营公司                                       国开行
=========================================================================================
江苏凤凰出    20      20       5   4/19簿记建档    北京银行    AA+       4/22    4/23
版传媒集团
=========================================================================================
南京港集团     8       2       5   4/19簿记建档    交通银行    AA        4/22    4/23
=========================================================================================
中天建设集团  18       6       3   4/22簿记建档    中国银行     AA       4/23    4/24
=========================================================================================
杭州萧山      4        4      5    4/23簿记建档    广发银行     AA       4/24    4/25  
水务集团
=========================================================================================
中石油集团  200      200      6    4/23簿记建档    建设银行     AAA      4/24    4/25
                                                   交通银行
=========================================================================================
横店控股集团  30      15      3    4/23簿记建档    建设银行     AA+      4/24    4/25
                                                   民生银行
=========================================================================================    
临沂矿业集团   5       5      5    4/23簿记建档    浙商银行     AA       4/24    4/25
=========================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
=========================================================================================
四川省       3.2     3.2      3     4/23簿记建档  浦发银行     AAA      4/25      4/26
中小企业                         (中债信用增进担保)    
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
=========================================================================================
暂无    
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注:*代表新增.(完)

 (整理 吴芳; 审校 李宏薇)

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