背景资料：香港主要人民币债券发行情况一览

****敬告客户：香港金融市场4月4日休市，4月5日恢复交易****
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透香港4月18日 - 自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来，香港离岸人民币债券发展步伐日渐加快，债券品种亦日趋丰富。
根据汤森路透旗下IFR统计，2012年点心债(不含存款证)发行金额1,482.2亿元人民币。
以下为路透整理的2013年以来在香港发行的主要人民币债券一览表：
(由公司发行)
日期 发债主体 发债额(亿元) 息率(%) 年期 *2013.4 泛海集团 5.0 6.50 5 *2013.4 佳兆业 18.0 6.875 3 *2013.4 新城发展 15.0 9.75 3
2013.4 德国KfW Bankengruppe 5.05 2.00 1
2013.3 雷诺汽车 7.5 4.65 3
2013.3 帝盛酒店集团 8.5 6.00 5
2013.3 金地集团 20.0 5.625 5
2013.3 世纪互联 9.98 7.875 3
2013.2 远东发展公司 10.0 5.875 3
2013.1 香港来宝集团 10.0 4.00 3
2013.1 华能国际电力 15.0 3.85 3
2013.1 新世界中国 30.0 5.50 5
2013.1 广东核电集团 15.0 3.75 3 (reopen)
(由金融机构发行)
日期 发债主体 发债额(亿元) 息率(%) 年期
2013.3 中美洲经济合作银行 5.00 3.20 3
2013.3 印度IDBI银行 2.52 3.50 1
2013.3 巴西Banco Bradesco SA 2.40 3.25 3
Grand Cayman
2013.3 巴西Banco BTG Pactual 9.97 4.10 3
2013.3 俄罗斯标准银行 7.6 8.00 2(reopen)
2013.3 印度IDBI银行 2.5 3.50 1
2013.2 建行香港分行 1.2 2.95 3
2013.2 GPB Eurobond Finance 2.5 4.00 3
2013.1 俄罗斯标准银行 5.0 8.00 2
2013.1 俄罗斯农业银行 10.0 3.60 3
2013.1 Emirates NBD Bank PJSC 1.0 3.20 1
2013.1 俄罗斯VTB Capital 10.0 4.50 3(reopen)
2013.1 中银(香港) 3.0 2.90 1
2013.1 九龙仓WHARF FINANCE 1.0 4.15 7
2103.1 Emirates NBD Bank PJSC 1.0 3.45 1
2013.1 巴西Banco Bradesco SA 3.5 3.70 3
Grand Cayman
2013.1 瑞典商业银行 4.0 3.00 3
2013.1 汇丰(中国) 10.0 三个月SHIBOR减60bp 2
2012年以前主要人民币债券发行一览表，请点选 (完) (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车 生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2. 7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。 尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美 元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。 北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其 重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧 元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦 银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。 利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天 期为4.75年则没有改变。 北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到 的综合收益分别降至125、123及121个基点。 渣打已全部承销该贷款，并在2月10日提供先行美元融资，原本三层 的综合收益结构分别为130.16、127及124.05个
* 美元指数在欧洲时段触及日高100.53 * 投资者等待周五美国非农就业数据 * 投机客减持美元净多仓--IMM数据 路透伦敦4月3日 - 美元在周一欧洲时段小涨，投资者抛却上周缺乏买盘动力情况，等待更多信息来进一步明确美国经济状况及升息速度。 美元指数 在欧洲时段早盘小涨0.2%，摆脱亚洲交易时段疲弱状态。 美元指数触及日高100.53，远高于上周所及低点98.85。 “我认为可以说美元有一点趋软，主要是因为(纽约联储总裁)杜德利讲话稍微没那么鹰派，但我们又看到略有回升，”荷兰合作银行策略师Christian Lawrence表示。 “但真正焦点将是接下来的一周，将有大批数据出炉...这些当然绝对是评估美联储6月是否再次升息的关键。” 投资者将密切关注本周公布的非农就业报告。接受路透调查的分析师预计，美国3月新增就业岗位18万个。 周五出炉的一系列美国经济数据表现好坏不一，强化了美联储有关经济正在稳步增长但速度不快的看法。美国2月消费者支出增幅微小