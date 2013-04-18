《独家新闻》中国反洗钱新规要求金融机构对客户进行风险分级--消息

**风险评分与评级**

主要几家会计师事务所称，正向中资银行提供风险评估模型设计方面的咨询服务。这些模型必须在12月之前上报央行，并符合官方指导意见。

金融机构需根据客户所在地区、特征、从事业务与所属行业类型给客户风险质量评分，分数从0-100，并按从1到5五个级别给客户风险评级。

德勤(众信)负责中国区反洗钱或制裁相关服务的Christopher Peter Wilson称，这种风险管理方法是学习了美国与英国的做法，展现出中国方面相关规定正走向成熟。

普华永道(罗兵咸永道)金融服务业务合伙人Addison Everett称，全球监管机构正提高对反洗钱效果和跨国银行遵守经济制裁程序上的要求。其并称，除了违规成本上升外，大型全球性银行也日益担心声誉受损会给业务量造成损失。(完) (译文审校 张荻)