澳新汇市：澳元兑美元跌至五周低点，新西兰元亦走软

澳元初步支撑在1.0250/70美元附近，阻力在1.0320及50日均线位置1.0352。

新西兰元/美元 跌至0.8431美元，低于盘初的0.8440，亦远低于一周前触及的20个月高点0.8676。自周一以来，新西兰元已下跌1.8%。

新西兰元支撑位料在0.8400及本周低点0.8378，初步阻力在0.8455左右，之后是0.8490。

现货金 及现货银 等金属价格大跌，加速风险资产卖压。

澳元及新西兰元兑日圆跌势更大，澳元/日圆 一度下跌近1%，至100.30日圆。最新报100.70，日内下跌0.5%。支撑位在本周低点99.15。

新西兰元/日圆 跌至82.60日圆，支撑位在周一低点80.91。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价