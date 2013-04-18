澳新汇市：澳元兑美元跌至五周低点，新西兰元亦走软

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
澳元初步支撑在1.0250/70美元附近，阻力在1.0320及50日均线位置1.0352。
新西兰元/美元 跌至0.8431美元，低于盘初的0.8440，亦远低于一周前触及的20个月高点0.8676。自周一以来，新西兰元已下跌1.8%。
新西兰元支撑位料在0.8400及本周低点0.8378，初步阻力在0.8455左右，之后是0.8490。
现货金 及现货银 等金属价格大跌，加速风险资产卖压。
澳元及新西兰元兑日圆跌势更大，澳元/日圆 一度下跌近1%，至100.30日圆。最新报100.70，日内下跌0.5%。支撑位在本周低点99.15。
新西兰元/日圆 跌至82.60日圆，支撑位在周一低点80.91。(完)
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印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com