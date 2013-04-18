香港个股：信德集团斥资12.9亿元人民币收购北京东直门一商业项目

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透香港4月18日 - 经营船务客运和房地产的信德集团有限公司 周四宣布，将斥资12.9亿元人民币收购一项位于北京市中心东直门的在建商业项目，预期项目将于2014年7月落成及交付。
这是继本周稍早宣布投资北京通州综合发展项目第二期后，信德集团另一个位于北京的房地产项目。公司表示，东直门项能在短时间内为其带来经常性收入，公司将通过内部资源及银行融资支付有关代价。
汤森路透旗下基点周三报导，信德集团旗下子公司的一笔三年期10亿港元融资案已进入市场，贷款分为2亿港元分期偿付定期贷款和8亿港元的循环信用贷款，贷款价码为约130个基点。
东直门项目占地面积为5,732平方米，建筑面积将分别包括合共约3.87万平方米的21层大楼面积，和合共约1.68万平方米的四层地库面积。
信德集团早盘中段股价持平于3.99港元，大盘恒生指数 微升0.19%。(完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com