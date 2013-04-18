重发-法国财政：新财政计划着重削减开支，政府任期内债务与赤字将高于原计划

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路透巴黎4月17日 - 法国政府周三表示，政府任期内的公共债务和赤字将高于原计划，但希望通过削减支出在2016年实现基础预算盈余，以此缓和其它欧盟成员国的不满。

法国政府正在设法说服欧盟执委会和欧元区领导人，给予该国更多时间来进行财政整顿。今年稍早法国承认，无法兑现2013年赤字与国内生产总值(GDP)之比降至3%的承诺。

新预算考虑了经济疲软的因素，政府将2017年总体公共赤字与GDP之比的目标设定为0.7%，高于早前的0.3%目标。2017年是这届政府任期的最后一年。

但如果扣除经济周期的影响，政府预计的2016年预算盈余相当于GDP的0.2%，2017年为0.5%。欧盟执委会认为这样的衡量标准是合理的。

法国政府周三推出2014年增税60亿欧元和减支140亿欧元的计划，称在经济疲惫之际采取更加严厉的紧缩措施，将会适得其反。

该计划自2015年以后再无进一步增税举措，意味着财政紧缩完全要靠削减开支来实现。

“我们将完全遵照计划，这份计划的真正目的是削减赤字...但它首先是要努力使我们国家转危为安，恢复竞争力、经济增长和就业，”法国财政部长莫斯可维西在向内阁提交预估报告后说。

这份预算计划在周三上午提交给内阁会议，将在下周交付议会，然后将在5月底提交欧盟执委会。

法国要说服欧元区其它成员国给予其更多时间来实现预算赤字3%的目标，这份预算计划将颇为关键，目前债权人正在密切关注是否有预算或经济成长预估进一步下修的迹象。

政府新财政计划是基于今年经济成长率料为0.1%，明年为1.2%，2015-2017年平均为2%的预估制定的。

这份计划还显示，法国公共债务水平触顶回落的时间将为2014年，比先前计划要晚一年。公共债务与GDP之比在2014年将达到94.3%，高于先前预估的90.5%，2015年将开始回落。(完)