台湾债市：RP利率持平，5月前公司债券荒难解

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透台北4月18日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)成交利率周四持平。近期国际间非经济变数较多，央行仍以略偏宽松的货币政策因应，令市场资金相当宽裕，使得RP利率持稳于区间低位不变。
交易商认为，近日公债殖利率走低，券商操作心态转为偏多，因此调度需求也相对增加，但仍无法去化银行与投信端的找券需求。预估要等到5月公司债交割量较大时，缺券荒才会有所改善。
“今天银行钱很多，找不到券。”一大型证券商调度人士说。
她表示，虽然公司债RP利率仍维持在0.77-0.78%水准，但因要等到5月才有较多新券交割，因此正在考虑微幅下调公司债RP利率。
一大型票券商交易主管则称，近期央行冲销力道变化不大，市场预估月底前资金仍相对充裕，因此昨日隔夜拆款利率有微幅下调0.5基点，有利于RP利率维持在低位。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，部分作在0.69%；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.77-0.78%，部分在0.79%。
大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.63%；一个月公司债RP利率交投区间则在0.68-0.7%。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
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