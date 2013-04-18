台湾债市：RP利率持平，5月前公司债券荒难解

路透台北4月18日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)成交利率周四持平。近期国际间非经济变数较多，央行仍以略偏宽松的货币政策因应，令市场资金相当宽裕，使得RP利率持稳于区间低位不变。

交易商认为，近日公债殖利率走低，券商操作心态转为偏多，因此调度需求也相对增加，但仍无法去化银行与投信端的找券需求。预估要等到5月公司债交割量较大时，缺券荒才会有所改善。

“今天银行钱很多，找不到券。”一大型证券商调度人士说。

她表示，虽然公司债RP利率仍维持在0.77-0.78%水准，但因要等到5月才有较多新券交割，因此正在考虑微幅下调公司债RP利率。

一大型票券商交易主管则称，近期央行冲销力道变化不大，市场预估月底前资金仍相对充裕，因此昨日隔夜拆款利率有微幅下调0.5基点，有利于RP利率维持在低位。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，部分作在0.69%；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.77-0.78%，部分在0.79%。