中国货币市场：税款上缴推涨隔夜回购利率，七天品种因绝对值高供给相对充裕

路透上海4月18日 - 中国银行间资金市场周四早盘资金稍有趋紧，因商业银行开始缴存企业税款，致资金被抽离银行体系。其中成交较多的隔夜质押式回购加权利率涨幅近20个基点(bp)。

交易员并称，隔夜的相对低位吸引资金需求，而对出资方来说，七天期品种则因利率绝对水平较高而受青睐，供给略为充裕。

华北一银行交易员表示，今日资金面稍紧，“主要还是缴税的原因，但也没有紧张到那种(借不到钱的)程度。”

他并指出，从早盘资金供给来看，机构融出七天品种意愿较强，而借钱方则乐于借“更便宜”的隔夜，这或导致了两个期限品种走势不一。

另外，目前14天期回购加权利率涨势更为明显，不过因成交量暂时尚小不足以说明趋势，不排除是受高开盘价的短期影响，长端资金利率是否开始攀升有待进一步观察。

根据央行数据统计，每年的4-5月是商业银行缴存财政存款的密集期，此前两年4月缴存财政存款的规模均逾4,000亿元人民币。

华北另一银行交易员认为，在财政存款缴存因素未消前，银行间市场资金“小紧”局面料将持续。不过该因素属预期内，流动性吃紧态势应在可接受范围。

交易员还表示，央行公开市场操作方面，力度基本符合预期，影响较为中性。

中国人民银行今日将进行430亿元人民币的正回购操作，期限28天。路透据此测算，央行本周将净回笼140亿元，力度较上周继续略有下降。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购

其中:隔夜 2.2142 2.0144 +19.98

七天 2.9062 2.9981 -9.19

14天 3.4043 3.1210 +28.33 上交所债券回购

其中:一天 4.6200 2.4700 +215.00

七天 2.7600 2.5150 +24.50

14天 3.0200 2.8500 +17.00 回购定盘利率

其中:隔夜 2.2407 2.0500 +19.07

七天 2.8800 3.0100 -13.00

14天 3.5000 3.0900 +41.00 shibor

其中:隔夜 2.2080 2.0138 +19.42

七天 2.8950 3.0130 -11.80