印度经济：财长齐丹巴南称经常帐赤字与GDP之比一两年内可能减半

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透纽约4月17日 - 印度财政部长齐丹巴南周三表示，预计截止3月的2012/13会计年度经常帐赤字将相当于国内生产总值(GDP)的5%左右，在未来一到两年内该比例可能减半。
齐丹巴南出访美国为印度处境困难的经济寻求外国投资，随后他将抵达华盛顿参加国际货币基金组织(IMF)和世界银行的年度春季会议。
齐丹巴南称即将公布一项新计划，以消除经济发展项目中的瓶颈，并帮助说服投资者，使其相信印度经济回归高速增长的轨道。印度经济规模为1.8万亿(兆)美元。
印度正在争取外国投资来支应经常帐赤字，10-12月经常帐赤字与GDP之比创纪录高点6.7%，因大量进口黄金和石油，而出口表现平平。
“第三季(经常帐赤字)很大。第四季可能好转。全年来看可能(相当于GDP的)5%左右，也许会低于5%，”他在会晤投资者和商业代表之前对记者表示。
油价和金价下滑可能有助于削减截至3月31日的第四季经常帐赤字。经常帐赤字减小意味着印度卢比面临的下行压力变小。卢比兑美元目前持稳于54-55之间。
他说，“如果出口大增，油价加速下滑，那么到明年经常帐赤字与GDP之比就有可能会控制在2.5%，”强调降低赤字没有目标日期。(完) (编译 王翔琼; 审校 李爽)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
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