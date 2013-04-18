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货币新闻 | 2013年 4月 18日 星期四 12:34 BJT

港股业绩：中国海外发展首季经营溢利48.2亿港元，同比增15.4%

路透香港4月18日 - 中国房地产龙头--中国海外发展 周四公布，今年首季的经营溢利为48.2亿港元，同比增长15.4%。

期内，中国海外的经营业务营业额为146.9亿港元，同比增长18.2%。

“中国房地产市场仍将存在机遇，特别是高质量的开发商，...集团对于内地房地产行业全年整体的表现仍审慎乐观，对港澳房地产中长期发展持审慎正面看法。”中国海外主席孔庆平在业绩报告中称。

中国海外今年首季累计房地产销售额为401亿港元，其全年目标为不少于1,000亿港元。(完)

浏览中国海外其他新闻,请点选 欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here) (记者 梁慧仪/赵红梅；审校 张喜良)

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