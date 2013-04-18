港股业绩：中国海外发展首季经营溢利48.2亿港元，同比增15.4%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透香港4月18日 - 中国房地产龙头--中国海外发展 周四公布，今年首季的经营溢利为48.2亿港元，同比增长15.4%。
期内，中国海外的经营业务营业额为146.9亿港元，同比增长18.2%。
“中国房地产市场仍将存在机遇，特别是高质量的开发商，...集团对于内地房地产行业全年整体的表现仍审慎乐观，对港澳房地产中长期发展持审慎正面看法。”中国海外主席孔庆平在业绩报告中称。
中国海外今年首季累计房地产销售额为401亿港元，其全年目标为不少于1,000亿港元。(完)
浏览中国海外其他新闻,请点选 欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here) (记者 梁慧仪/赵红梅；审校 张喜良)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。