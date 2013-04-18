美国金融：经纪自营商对美国构成广泛性风险--波士顿FED总裁

美国数据：2月小型企业贷款指数较前月上升，但低于上年同期--PayNet
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透纽约4月17日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三表示，监管当局必须更加积极作为，处理经纪自营商(broker-dealer)对美国金融市场构成的风险。
罗森格伦在一场演说中抨击，自贝尔斯登(Bear Stearns)及雷曼兄弟垮台引发2008年全球金融危机以来，仍缺乏重大改革。
“尽管经纪自营商在危机恶化中扮演了核心角色，但很遗憾地，在避免问题重演方面所作的改变太少了，”罗森格伦在纽约年度Hyman P. Minsky会议上表示。
“简而言之，我强烈认为应该重新检视大型经纪自营商的清偿风险。”
罗森格伦指出，官员应认真考虑是否应该要求经纪自营商的资本准备“远大于”一般银行。
一般存款机构拥有政府存款保险保障，以及向央行取得紧急资金的渠道。(完) (编译 蔡美珍; 审校 艾茂林)
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
据周日晚间公告，西王特钢董事会已获西王集团告知，西王集团的财务状况保持强劲，营运表现理想并且资金来源充足，亦不会受齐星集团财务状况欠佳所造成的不利影响。