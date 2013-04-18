美国金融：经纪自营商对美国构成广泛性风险--波士顿FED总裁

路透纽约4月17日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三表示，监管当局必须更加积极作为，处理经纪自营商(broker-dealer)对美国金融市场构成的风险。

罗森格伦在一场演说中抨击，自贝尔斯登(Bear Stearns)及雷曼兄弟垮台引发2008年全球金融危机以来，仍缺乏重大改革。

“尽管经纪自营商在危机恶化中扮演了核心角色，但很遗憾地，在避免问题重演方面所作的改变太少了，”罗森格伦在纽约年度Hyman P. Minsky会议上表示。

“简而言之，我强烈认为应该重新检视大型经纪自营商的清偿风险。”

罗森格伦指出，官员应认真考虑是否应该要求经纪自营商的资本准备“远大于”一般银行。