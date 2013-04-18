中国债市：财政部下周二将进行400亿元国库现金定存招标，期限六个月

路透上海4月18日 - 中国财政部和央行周四公告称，将于下周二(23日)进行国库现金管理商业银行定期存款招标，操作量400亿元人民币，期限六个月。

刊登在中国人民银行网站的公告显示，该期国库现金定存为今年第一期，起息日4月23日，到期日为10月22日。具体招投标时间为4月23日上午9:00-9:30。

去年财政部共进行了14期国库现金定期存款招标，期限包括三、六及九个月，总额6,900亿元；2011年和2010年的操作量分别为4,500亿元和4,000亿元。(完)