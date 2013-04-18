中国债市：财政部下周二将进行400亿元国库现金定存招标，期限六个月

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透上海4月18日 - 中国财政部和央行周四公告称，将于下周二(23日)进行国库现金管理商业银行定期存款招标，操作量400亿元人民币，期限六个月。
刊登在中国人民银行网站的公告显示，该期国库现金定存为今年第一期，起息日4月23日，到期日为10月22日。具体招投标时间为4月23日上午9:00-9:30。
去年财政部共进行了14期国库现金定期存款招标，期限包括三、六及九个月，总额6,900亿元；2011年和2010年的操作量分别为4,500亿元和4,000亿元。(完)
参看详情，可点选央行网站(here) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com