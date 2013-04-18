全球政经：各国财经首长将讨论IMF的表决权重分配

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透华盛顿4月17日 - 各国财经领袖本周于华盛顿会晤时，将讨论国际货币基金组织(IMF)的表决权重分配。然而当各界关切IMF改革方案遭美国国会延宕之际，在预算吃紧的年度里恐难推动此一议题。
IMF总裁拉加德周三再度呼吁成员国批准2010年方案，但她并未点名美国。这项方案将提高中国及印度等新兴国家的投票权重，而这也呼应这些国家要求在IMF更多话语权以反映经济实力的呼声。
表决权重分配的议题将会在20国集团(G20)会议及IMF的国际货币与金融委员会(IMFC)上进行讨论。
“就台面上的议题而言，没有什么太多新的东西，”一位不愿具名的IMF高级官员向记者表示。
该名官员指出，“只要美国通过议案，就会生效。当然成员国的意见是应该尽快实施，当然我们也这么认为，而美国也承诺要完成此事。”
尽管美国延宕通过这项方案，但自1月以来各国就计算各成员国表决权重的新方法谈判也没有太大进展。(完)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com