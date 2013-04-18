《中国金融分析》连九周净回笼但力度递减，经济弱复苏限制央行操作空间

* 公开市场连续九周净回笼，本周规模续降至140亿元

* 央行倾向以适度宽松的资金面来支撑实体经济

* 面临财政存款上缴抽离资金，央行更注意把握回笼节奏

* 若外汇占款持续高位会增加回笼压力，需关注潜在风险

作者 丁淑琴

路透上海4月18日 - 中国央行公开市场本周连续第九周实现净回笼，但力度呈递减趋势。在中国经济弱复苏及人民币屡创新高恐推升热钱流入的两难局面下，央行短线倾向以适度宽松的流动性来支撑实体经济的恢复。

业内人士并表示，传统上4月及5月面临财政存款上缴会抽离大量资金，央行在公开市场更会注意把握回笼节奏；货币政策方面，考虑到社会融资规模大增的滞后效应，近期出台降低存款准备金率和降息等刺激政策的可能性并不大。

“人民币走升明显，会加快热钱的流入的局面下，央行也没什么动作，可能也体现了目前的主基调仍是经济增长。”南京银行金融市场部研究主管黄艳红称。

她并指出，通胀压力暂未显现，央行仍倾向于金融以服务于实体经济为主，相对宽松的资金环境降低了企业的融资成本，有利于支撑实体经济的恢复。

自春节后央行就仅进行了正回购操作，本周已是连续第九周净回笼，但净回笼规模延续下降态势至140亿元人民币；剔除春节后首周央行大量回笼节前投放的资金外，最近八周总净回笼规模累计为2,140亿元，对目前宽松的资金格局而言基本属“隔靴搔痒”。

而在人民币市场上，人民币兑美元即期 今年以来升值幅度已达0.9%，最近四个交易日更连续创新高。持续的人民币升值预期和其他国家的量化宽松政策，导致中国境内外正利差越发诱人，1-2月外汇占款处于超预期高位，套利资本正在流入中国。

欲浏览最近半年来中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选(link.reuters.com/maw47t)

**经济数据不给力，货币政策稳定为主**

但目前来看，热钱流入尚未引发国内通胀抬头，而不够给力的经济增速则更限制了央行的政策操作空间。

中信证券宏观策略分析师傅雄广指出，热钱流入尚未反应到实体经济中，除房地产板块外，食品价格以及大宗商品等资产价格都处于下行态势，通胀压力短线还未显现。

他并认为，尽管一季度中国经济数据不理想，但预计二季度会略有回升。央行短线会以平稳为主，保持适当宽松的流动性，降准降息目前看没有太大必要。

“大幅收紧(流动性)暂时不会看到，会以常规操作来调节流动性。”他称。

中国首季GDP(国内生产总值)同比增速7.7%低于预期，尽管消费和投资基本持稳，但工业生产3月意外疲弱拖累经济增长。 数据公布后，摩根大通和澳新银行等部分机构下调对中国全年经济增长的预估，但预计在较高社会融资规模带动下，二季度情况会有所好转。

黄艳红亦表示，从一季度的经济增长、用电量和GDP等数据来看，都不太好，最新的禽流感疫情也会对经济造成局部影响，“不过已经投入了这么多钱了，还需要再观察一下，公开市场应该会延续温和的态势。”

**目前流动性仍在央行容忍范围内**

央行公告显示，今日进行的28天期正回购中标利率持续稳定在2.75%，甚至低于最近银行间市场七天期质押式回购利率 的报价。

“利率不市场化，明显偏低，也会令机构申报热情不高，央行想回收流动性也有难度吧。”北京一大型商业银行交易员称。

不过他也表示，这亦证明央行回笼流动性的需求不是特别强烈，考虑到4和5月企业缴税抽离资金因素，以及海外大宗商品等市场的大跌，市场风险偏好下降将带动美元恢复强势，央行仍在公开市场操作上留有余地，目前的宽松格局仍在央行可容忍范围内。

但他同时强调，外汇占款已连续两月处于高位，人民币仍在强势升值，如果这一势头延续下去，央行仍有回笼压力，“还是要关注潜在风险的。”

2012年以来公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而今年春节后，央行再次重启正回购，并暂停了逆回购。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 正回购 (周二) 580

(周四) 430 逆回购 (周二) --

(周四) -- 央票到期 -- 正回购到期 870 逆回购到期 -- ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 净回笼 140

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