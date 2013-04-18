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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 11:59 BJT

《全球市场》增长担忧引发风险资产全线下跌，资金外流打击金价下挫

日本3月出口较上年同期成长，增幅高于市场预估，引燃日圆贬值已开始扶助日本经济缓慢回温的期望，此外，日本制造业信心亦持续好转。

美元/日圆 持稳98.11日圆附近，周二曾跌至低点95.67，欧元/日圆 亦持稳于127.96日圆附近，高于周二低点125日圆。

日本财务省周四公布的数据显示，外资上周买超日股金额创2005年开始统计以来最高。

资本流动数据亦证实，尽管日本国内投资收益下滑，日本投资人尚未积极前往海外资产追逐收益，上周日本投资人卖超外国债券3,320亿日圆。

交易商将关注即将召开的20国集团(G20)华盛顿会议，留意是否有对日圆下跌趋势的批判评论。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)

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