《全球市场》增长担忧引发风险资产全线下跌，资金外流打击金价下挫

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
日本3月出口较上年同期成长，增幅高于市场预估，引燃日圆贬值已开始扶助日本经济缓慢回温的期望，此外，日本制造业信心亦持续好转。
美元/日圆 持稳98.11日圆附近，周二曾跌至低点95.67，欧元/日圆 亦持稳于127.96日圆附近，高于周二低点125日圆。
日本财务省周四公布的数据显示，外资上周买超日股金额创2005年开始统计以来最高。
资本流动数据亦证实，尽管日本国内投资收益下滑，日本投资人尚未积极前往海外资产追逐收益，上周日本投资人卖超外国债券3,320亿日圆。
交易商将关注即将召开的20国集团(G20)华盛顿会议，留意是否有对日圆下跌趋势的批判评论。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com