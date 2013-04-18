日本股市：早盘收低，蓝筹出口类股和苹果供应商个股下跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月18日 - 日本股市日经指数周四早盘回落，因全球经济增长忧虑使出口股下跌；同时，苹果相关个股承压，因担心该公司产品销售放缓。
日经指数 早盘收低0.4%至13,329.36点，此前一度重挫1.4%至13,200.85点。
出口类蓝筹股下跌，丰田汽车 与Nikon Corp 分别下滑1.3%和1.6%。
苹果 的日本供货商也跑输大盘，此前苹果股价在纽约市场重挫5.5%，因重要供货商Cirrus Logic 营收预估令人失望，加剧了对iPhone和iPad需求趋软的担忧.
苹果供货商--东芝 、Murata Manufacturing Co 、Ibiden Co 和Nitto Denko Corp 跌幅介于1.4-1.9%不等。
投资者将关注20国集团(G20)官员周末举行的会议。立花证券策略师Kenichi Hirano称，这次会议的一个焦点是其他国家是否能受益于日本采取大胆的货币政策刺激经济的努力。
他说道：“市场在结果出来前可能都会比较紧张。”
东证股价指数 跌0.1%至1,134.53点，盘初一度重挫1.2%。(完)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com