日本股市：早盘收低，蓝筹出口类股和苹果供应商个股下跌

路透东京4月18日 - 日本股市日经指数周四早盘回落，因全球经济增长忧虑使出口股下跌；同时，苹果相关个股承压，因担心该公司产品销售放缓。

日经指数 早盘收低0.4%至13,329.36点，此前一度重挫1.4%至13,200.85点。

出口类蓝筹股下跌，丰田汽车 与Nikon Corp 分别下滑1.3%和1.6%。

苹果 的日本供货商也跑输大盘，此前苹果股价在纽约市场重挫5.5%，因重要供货商Cirrus Logic 营收预估令人失望，加剧了对iPhone和iPad需求趋软的担忧.

苹果供货商--东芝 、Murata Manufacturing Co 、Ibiden Co 和Nitto Denko Corp 跌幅介于1.4-1.9%不等。

投资者将关注20国集团(G20)官员周末举行的会议。立花证券策略师Kenichi Hirano称，这次会议的一个焦点是其他国家是否能受益于日本采取大胆的货币政策刺激经济的努力。

他说道：“市场在结果出来前可能都会比较紧张。”