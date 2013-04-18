中国债市动态：现券收益率上涨，投资机构表外监管升级致减杠杆操作蔓延

路透北京4月18日 - 中国银行间债市周四现券收益率上涨。市场人士表示，债券投资机构表外杠杆监管升级影响持续发酵，减杠杆趋势明显，再加上当前资金面受财税缴款影响略有显紧，现券走弱。

“债券（收益率）差不多涨了5个点吧。传言有基金在抛券，可能被赎回了吧！”上海一外资银行交易员称，“最近风声鹤唳啊，去杠杆啊，抛债券啊！”

北京一国有大行资深交易员亦表示，获利回吐与减杠杆操作是今天现券走弱的主要原因，其中，减杠杆因素更加关键。机构开年来获利情况不错，当前政策收紧，部分机构会在谨慎心态驱动下降低杠杆自保。

至于减杠杆因素会在多大程度上影响市场，他指出，此次趋势是由事件引发，而非市场驱动，很难用过往经验套用，需持续观察进程。

然而，人民币利率互换(IRS) 周四却小跌。包括上述上海交易员在内的两位外资交易员表示，海外市场风险情绪略有升温，可见部分机构略重的IRS抛盘。

在监管部门及行业组织并未事前吹风的情况下，中国公安机关近期针对万家基金及中信证券固定收益部门相关个人的直接调查，虽然尚未最终定性，但令国内债市领域代持等灰色操作及可能导致的表外风险日渐曝光，其可能触及刑事犯罪更让市场惴惴不安。

银行间资金市场周四早盘资金稍有趋紧，因商业银行开始缴存企业税款，致资金被抽离银行体系。其中成交较多的隔夜质押式回购加权利率涨幅近20个基点(bp)。根据央行数据统计，每年的4-5月是商业银行缴存财政存款的密集期，此前两年4月缴存财政存款的规模均逾4,000亿元人民币。