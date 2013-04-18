《汇市简讯》美元指数在亚洲时段走软，但正面迹象不断增多

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
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* 美元指数在海外市场跳涨1%，归结于欧元跌势，因欧洲央行官员讲话打压欧元
* 美元指数在亚洲市场略为走软，由于出现获利了结且走势进入盘整
* 从波林格区间底部反弹为正面迹象
* 若二度收于200日移动均线所在的82.64上方，可上看区间上端83.32
* 动量指标显示后市将趋稳或走高
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(编译 郑茵 审校 高琦)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com