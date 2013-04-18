版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 12:06 BJT

《汇市简讯》美元指数在亚洲时段走软，但正面迹象不断增多

0338GMT

* 美元指数在海外市场跳涨1%，归结于欧元跌势，因欧洲央行官员讲话打压欧元

* 美元指数在亚洲市场略为走软，由于出现获利了结且走势进入盘整

* 从波林格区间底部反弹为正面迹象

* 若二度收于200日移动均线所在的82.64上方，可上看区间上端83.32

* 动量指标显示后市将趋稳或走高

* 欲浏览相关图表请点选(link.reuters.com/qaw47t)(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 郑茵 审校 高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐