《国际主要央行公开市场操作一览》--4月18日

路透上海4月18日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案，FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划。欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行最新作出无限量购买资产的承诺；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

-----------------------------------------------------------------

4/17 买入公债 14.84 02/15/2036 - 02/15/2043

4/15 买入公债 56.03 01/31/2018 - 12/31/2018

4/12 买入公债 14.84 02/15/2036 - 02/15/2043

4/11 买入公债 32.98 05/15/2020 - 02/15/2023

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括滚动操作和9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。

其中，在2013年4月11日-2013年5月10日期间，FED计划在滚动操作中，购买约260亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%，同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。

欲浏览MBS操作详情,请点选(here)

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)表示，美国经济在2月末至4月初呈现温和增长，受益于房价上涨及制造业活动增强。12个地区联储银行的报告较上月的褐皮书调查略为乐观，达拉斯和纽约联储指出，经济扩张速度略有加快，五个联储银行称成长温和，另外五个地区称成长缓慢。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

--------------------------------------------------------------

4/16 七天期反向交易 1,163.68 0.75%(固定利率)

七天期定期存款 -2,060.00 0.04%

《本周主要新闻》

--欧洲央行总裁德拉吉表示，该央行预期欧元区经济将在今年下半年逐步复苏，不过这一前景仍会受到“下行风险”的影响。他在欧洲议会发言时，基本维持了他于本月稍早央行政策会议后对前景发表的看法，即欧洲央行“准备好采取行动”来提振遭受衰退冲击的欧元区经济。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

-------------------------------------------

周三 69,720

上周三 55,200

-------------------------------------------

当期变化 +14,520

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--一名日本央行高级官员表示，央行将考虑增加购买政府公债的频率，以应对债券交易商对央行的操作或扭曲市场的担忧。

**台湾** 台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，当日共发行712.15亿台币存单，若相较存单到期金额期669.2亿，存单发行余额增42.95亿。

--台湾央行周二公布，当日共发行668亿台币存单，若相较存单到期金额期661亿，存单发行余额增7亿。