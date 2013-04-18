中国汇市：人民币早盘走跌升势暂告段落，受中间价结束四连涨带动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
* 人民币中间价大幅回调，结束四连涨
* 市场成交意愿清淡，观望态势浓
* 市场仍坚持人民币升值共识
* 等待政策下一步指引
路透北京4月18日 - 人民币兑美元即期 周四早盘在中间价引领下走跌，此前连续数日的强劲升值势头暂告一段落。隔夜美元指数大幅上涨，人民币中间价借机调整，终止了四连涨的快节奏升势。不过，市场观望气氛浓重，成交意愿不明显，等待政策下一步指引。
交易员指出，虽然今日人民币中间价调整幅度大，但市场美元买盘力量并不积极，买家与卖家一度挂同样价格，市场呈胶着态势，结汇亦不活跃。
“前几日人民币上涨幅度和节奏都太快了，昨日已经到了美元超卖的界限了。”北京一股份银行交易员说。
北京时间12:27，人民币兑美元即期报6.1803元，上日收报6.1723元。今日人民币兑美元中间价 为6.2416元，较上日中间价6.2342元大幅回调74个点子，终结此前连续四日创新高走势。
上述交易员并称，市场仍对人民币升值存有共识，因此没什么购汇盘。由于企业有追涨杀跌的习惯，因此现在中间价调整，企业便出现观望态势。
美国财长杰克卢周三向20国集团(G20)的财经官员发出警告，称当前存在各国采取“以邻为壑”货币贬值政策的风险，并特别提到了中国，同时还指出日本也在美国政府的密切监控范围内。
东京汇市日圆周四在震荡市况中下跌，自盘中高点回落，因避险意愿消退。欧元持稳，前一天欧元下滑，因有传言称欧洲央行将出台进一步货币宽松政策。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2530/50，上日尾盘为6.2510。
北京时间12:27，D2离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1790/10元，上一交易日尾盘报6.1803元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李航; 审校 李文科/张喜良)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com