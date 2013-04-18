中国汇市：人民币早盘走跌升势暂告段落，受中间价结束四连涨带动

* 人民币中间价大幅回调，结束四连涨

* 市场成交意愿清淡，观望态势浓

* 市场仍坚持人民币升值共识

* 等待政策下一步指引

路透北京4月18日 - 人民币兑美元即期 周四早盘在中间价引领下走跌，此前连续数日的强劲升值势头暂告一段落。隔夜美元指数大幅上涨，人民币中间价借机调整，终止了四连涨的快节奏升势。不过，市场观望气氛浓重，成交意愿不明显，等待政策下一步指引。

交易员指出，虽然今日人民币中间价调整幅度大，但市场美元买盘力量并不积极，买家与卖家一度挂同样价格，市场呈胶着态势，结汇亦不活跃。

“前几日人民币上涨幅度和节奏都太快了，昨日已经到了美元超卖的界限了。”北京一股份银行交易员说。

北京时间12:27，人民币兑美元即期报6.1803元，上日收报6.1723元。今日人民币兑美元中间价 为6.2416元，较上日中间价6.2342元大幅回调74个点子，终结此前连续四日创新高走势。

上述交易员并称，市场仍对人民币升值存有共识，因此没什么购汇盘。由于企业有追涨杀跌的习惯，因此现在中间价调整，企业便出现观望态势。

美国财长杰克卢周三向20国集团(G20)的财经官员发出警告，称当前存在各国采取“以邻为壑”货币贬值政策的风险，并特别提到了中国，同时还指出日本也在美国政府的密切监控范围内。

东京汇市日圆周四在震荡市况中下跌，自盘中高点回落，因避险意愿消退。欧元持稳，前一天欧元下滑，因有传言称欧洲央行将出台进一步货币宽松政策。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2530/50，上日尾盘为6.2510。

北京时间12:27，D2离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1790/10元，上一交易日尾盘报6.1803元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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