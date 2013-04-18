《全球主要银行同业拆借利率一览》--4月18日

亚洲橡胶：TOCOM期胶收平，中国市场因假日休市
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
路透上海4月18日 - 以下所列为周一至周三全球主要银行间同业拆借市场上,美元、港元和欧元相应主要 期限的资金拆借利率波动围. 隔夜 一个月 三个月 六个月 一年 美元 (USD) 伦敦银行同业拆借利率 最高 0.15700 0.20020 0.27760 0.43790 0.71900 (LIBOR) 最低 0.15700 0.19920 0.27610 0.43290 0.71500 新加坡银行同业拆借利率 最高 0.15500 0.20250 0.28000 0.44250 0.72250 (SIBOR) 最低 0.15500 0.20250 0.28000 0.44000 0.72250 ------------------------------------------------------------------------------ 港元 (HKD) 港元银行同业拆借利率 最高 0.08143 0.20714 0.37714 0.53714 0.84929 (HIBOR) 最低 0.08071 0.20643 0.37714 0.53643 0.84857 ------------------------------------------------------------------------------ 欧元 (EUR) 伦敦银行同业拆借利率 最高 0.02357 0.06214 0.13286 0.22214 0.41929 (LIBOR) 最低 0.02357 0.06071 0.12929 0.22143 0.41714 欧州银行同业拆借利率 最高 -- 0.11900 0.21000 0.32700 0.53300 (EURIBOR) 最低 -- 0.11800 0.21000 0.32500 0.53000 ------------------------------------------------------------------------------ 上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,Shibor) 周四隔夜品种报2.2080%。 注:1.LIBOR由英国银行协会(BBA)综合其报价商报出的各自资金拆借利率，每天在伦敦时间11:30时左右发布 平均利率。 LIBOR共涵盖了包括英镑、加元、欧元、美元、澳元、日圆、瑞郎、新西兰元和丹麦克朗等九种货币的 拆借利率。 2.SIBOR为路透综合了部分银行在路透系统的报价平均后，所得出的新加坡银行同业拆借利率，币种涵 盖美元和坡元。 3.HIBOR为香港银行公会(HKAB)每天在香港当地时间11:00公布的港元利息结算利率，币种仅包括港元。 4.EURIBOR是欧元区主要商业银行间资金拆借利率，由欧元区的57家主要商业银行提供报价，欧洲银行 联盟(EBF)综合计算并在每天的11:00欧洲中部时间(CET)公布。(完) (整理 李宏薇；审校)
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车 生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2. 7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。 尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美 元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。 北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其 重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧 元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦 银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。 利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天 期为4.75年则没有改变。 北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到 的综合收益分别降至125、123及121个基点。 渣打已全部承销该贷款，并在2月10日提供先行美元融资，原本三层 的综合收益结构分别为130.16、127及124.05个