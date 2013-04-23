背景资料：中国证券公司发债融资相关规定及风险控制核心监管指标

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路透4月23日 - 自去年中国证监会发布近百项新规松绑券商创新业务后，不少国内券商今年已公开提出要扩大负债规模，提高经营杠杆。

中信证券 在其年报中提出，今年中信证券各业务线自主申报资金需求大幅增加，公司将做好境内外公司债务融资工具的发行工作，公司整体财务杠杆率从2012年的1.55倍提高到两倍左右，实现可配置资金由“资本金为主”向“两倍杠杆”的转变。

以下是中国证监会有关券商债务融资相关规定及业务风险控制标准：

一、证券公司债券融资相关规定及情况：

1.短期融资券：

2004年证监会发布证券公司短期融资券管理办法，允许券商发行短期融资券，不过在少数券商获得试点后，2005年即告暂停。2012年5月，券商再次获准启动发行短期融资券，招商证券 发行91天40亿元人民币短融，成重启后第一单。

根据该办法，证券公司发行短期融资券实行余额管理，待偿还短期融资券余额不超过净资本的60%。在此范围内，证券公司自主确定每期短期融资券的发行规模。

截止目前，中信证券 、中信建投、中金公司、招商证券等15家券商获批的短期融资券注册总额高达1,135亿元，而这15家券商今年来已发行了逾800亿元短融(含滚动发行量)。

2.公司债：

2007年证监会发布公司债券发行试点办法，允许符合条件的公司经中国证监会核准后在境内发行公司债。2013年招商证券成为首家获批发行公司债的券商，3月其成功发行100亿元公司债。

根据上述办法，拟发行公司债的公司，最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息；公司债发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的百分之四十。

3.次级债:

2012年12月，证监会发布证券公司次级债管理规定，允许券商向股东或金融机构定向借入清偿顺序在普通债之后的次级债务或次级债券，一年以上的长期次级债可按一定比例计入净资本。有媒体报导，国信证券已上报发行次级债的申请材料。

根据上述规定，证券公司次级债券只以非公开发行，每期债券的机构投资者不得超过200人。券商借入或发行次级债数额应满足两项规定，即长期次级债计入净资本的数额不得超过净资本的50%；净资本与负债的比例、净资产与负债的比例等各项风险控制指标不触及预警标准。

4.其他债务融资工具:

3月证监会发布证券公司债务融资工具管理暂行规定(征求意见稿)，规定指出，证券公司债务融资工具包括公司债券、次级债、收益凭证等。债务融资工具可以在证券交易所、证券公司柜台市场、机构间报价与转让系统以及中国证监会认可的其他场所发行、转让。

收益凭证是指证券公司约定本金和收益的偿付与特定标的相关联的有价证券。特定标的包括但不限于货币利率，基础商品、证券的价格，或者指数。发行条件包括最近一年风险控制指标持续符合要求、以现金募集、有合法用途等。

该规定还指出，证券公司可以在境外市场发行债务融资工具，发行完毕后5个工作日内应当报证券业协会实施备案管理。

二、证券公司当前风险控制核心监管指标:

根据2008年12月施行的证券公司风险控制指标管理办法规定，证券公司必须持续符合下列风险控制指标标准：

1.净资本与各项风险资本准备之和的比例不得低于100%

2.净资本与净资产的比例不得低于40%

3.净资本与负债的比例不得低于8%